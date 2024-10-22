微型電動二輪車11月29日領牌寬限期結束 逾期開罰

南投監理站今天表示，11月29日是微型電動二輪車最後領牌期限，未領牌上路開罰1200元至3600元並禁止行駛。因早期無管制，無法統計實際未掛牌數量，請車主儘速領牌以免受罰。

交通部公路局台中區監理所南投監理站透過新聞稿表示，民國111年11月30日起微型電動二輪車納管，有2年領牌寬限期，今年11月29日是最後領牌期限，逾期未領牌上路將依道路交通管理處罰條例第71-1條，處新台幣1200元至3600元罰鍰，請民眾注意，儘早領牌。

南投監理站指出，截至今年7月底，南投縣已有近6000輛微電車領牌，但仍有數量不明車輛尚未領牌，11月30日起加強執法取締；領牌需準備國民身分證或僑民居留證正本、印章、出廠證明、統一發票、有效期間30天以上的強制險保險證等文件，至各監理所站驗車。

南投監理站表示，驗車須注意車架號碼與來歷憑證相符、車輛型式與安全審驗合格型式相符、各部機件齊全作用正常、符合速限25公里以下規定，驗車合格後核發牌照；若有領牌問題除可詢問南投監理站，也可詢問各地經銷商、台灣電能車輛發展協會會員車行。

南投監理站呼籲，微型電動二輪車須滿14歲才可騎乘、須戴合格安全帽、騎乘時速不可超過25公里且後座不可載人、不可酒駕，未來配合警方於微電車出沒熱點及時段加強攔查宣導；另外，未經審驗合格的微電車上路將遭沒入，請車主多留意。