本土登革熱新莊病例屬中和群聚 估最快11月中結束

疾管署今天表示，上週新增3例本土登革熱，其中新北市新莊區與中和區病例，都屬新店中和群聚；發言人羅一鈞表示，預估最快11月中旬可宣布疫情結束，但須慎防颱風後疫情再起。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，上週新增3例本土登革熱個案，包含新北中和區1例、苗栗竹南鎮1例、新北新莊區1例；其中苗栗個案為第1型（菲律賓株）與新北新店中和群聚無關。

郭宏偉說明，新北新莊個案為第2型病毒，與新店中和本土登革熱群聚病毒序列相同，且個案工作地與新店中和群聚的確診個案活動地相近，研判屬於同一群聚；個案目前於醫院治療中，密切接觸者目前皆無症狀。

羅一鈞說明，新增3例個案中2例與新店中和群聚有關，不過疫情沒有外擴狀況，苗栗個案社區擴大採檢也沒有發現新個案；研判國內本土登革熱疫情沒有擴大狀況，目前評估疫情趨勢穩定下降，若無新增病例，預估最快11月中旬可宣布疫情結束。

不過羅一鈞也提醒，這週接下來又可能受到颱風潭米外圍環流影響，提醒民眾注意威脅，務必在清除孳生源，慎防颱風後疫情再起。

疾管署表示，新店中和群聚累計70例，包括新店區37例、中和區29例、新莊區1例、花蓮縣1例及台北市2例，無重症或死亡個案；群聚個案均感染登革熱第2型病毒，第2型病毒須注意非典型症狀（容易有腹瀉、噁心嘔吐等腸胃症狀），且重症及致死機率較高，呼籲民眾須提高警覺並加強防範。

疾管署統計，今年截至10月21日，共累計237例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計73例，病例分布新北市67例、台北市及高雄市各2例、苗栗縣及花蓮縣各1例；另今年累計230例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓30例及泰國28例。