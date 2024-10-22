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陳其邁合體趙自強 邀民眾參加萬聖節大遊行

中央社／ 高雄22日電
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片

高雄市長陳其邁今天與「水果奶奶」趙自強合體宣傳高市府萬聖節活動，陳其邁化身吸血鬼發糖果給小朋友，被問及活動當天裝扮，他賣關子說，「容我先保密，不知道幕僚會怎麼惡整我」。

高市府與公視兒少頻道「小公視」合辦「你搞怪，一起嗨！」萬聖節活動，陳其邁今天在市政會議前與趙自強、小公視角色「皮擦」以及變裝的小朋友一起宣傳活動，活動地點就在凹子底森林公園。

陳其邁表示，這次最大特色是比黃色小鴨還大，高達22公尺高的巨型南瓜，25日起將有光雕秀，26日晚間6時有萬聖節表演大遊行，蜜柑站長、高雄熊都會出席，歡迎民眾扮裝來領取免費小物，看全台最大南瓜。

陳其邁在媒體聯訪時被問遊行會裝扮什麼角色，陳其邁笑著說「這個要保密，容我先保密」，也鼓勵學校、家長都能夠發揮自己的想像力，因為萬聖節是屬於每一個人的。

陳其邁說，大遊行將於26日晚上6時出發，將有小公視、紅鼻子馬戲團及澳洲Curious Legends劇團，以及由高雄孩子組成的小鬼隊及閃亮隊等，包括高雄熊、蜜柑站長都會參與其中。

趙自強說，很開心和小公視一起來到高雄，和市府團隊一起舉辦2024高雄萬聖節x小公視，小公視這次也全員出動，包括水果奶奶、妖果小學的庫倫、嘎嘎、還有口袋小子皮擦一起參與萬聖節遊行，並與高雄出南方劇團和四維花式溜冰隊，以及艾瑞絲藝文工作室小舞者，共50人聯合演出。

教育局補充，25日起每天晚上7時開始，每半小時都會有大南瓜燈光秀。26日下午4時開始發放紀念品小南瓜充氣棒，只要有裝扮造型，就能領取紀念品，數量有限、送完為止。

公視 萬聖節 陳其邁

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