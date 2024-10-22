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新北淡北道有縮小版模型可看 讓市民更了解路線結構

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
讓市民更加了解淡北道路結構路線，新北市新工處更製作1比150比例的縮小版模型，希望讓市民可以透過展示了解淡北道路。 圖／紅樹林有線電視提供
讓市民更加了解淡北道路結構路線，新北市新工處更製作1比150比例的縮小版模型，希望讓市民可以透過展示了解淡北道路。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水河北側沿河平面道路工程今年初開工以來，在淡水河沿線開始進行工程，預計在民國118年完工通車目標，期待完工後為淡海新市鎮、北士科開發帶來加乘效益，共同促進雙北繁榮進步。不過為了讓市民更加了解淡北道路結構路線，新北市新工處更製作1比150比例的縮小版模型，希望讓市民可以透過展示了解淡北道路。

新北市新工處股長王妤玲表示，由於淡水河北側沿河平面道路結構路線工程相當復雜，有三處跨越或是穿越捷運的路線，因此這次的模型製作，目前先完成三段，包括了淡北道淡金路口段、捷運紅樹林站後方、大度路地下道匯入端，將如何去匯流與銜接給呈現出來。

新工處表示，包括從高架工程以及地下道工程，都透過模型給完成呈現，就連地下道也做出可以掀蓋式的模型結講，打開後就可以清楚了解到路幅寬度與走向，就連紅樹林保留區都做都非常仔細，更代表這一塊都沒有去動到保留區的範圍。而未來新工處也會把淡北道全段模型依序完成，排列起來就有5公尺長，也會著手來規劃展覽場地，讓更多人可以透過縮小版的模型了解淡北道路的未來模樣。

捷運 淡水河

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