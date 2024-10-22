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「卡娃伊」櫻花妹公仔 淡水北投子溪畔步道增亮點

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區北投子溪櫻花生態步道沿線增設2座以櫻花為概念的主題公仔很「卡娃伊」，藉此活化景觀視覺藝術。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區北投子溪櫻花生態步道沿線增設2座以櫻花為概念的主題公仔很「卡娃伊」，藉此活化景觀視覺藝術。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水北投子溪櫻花生態步道沿線上百棵櫻花，每到三月中旬櫻花盛開的美景，都會吸引慕名賞櫻的民眾，不過為了營造步道氣氛，在新北市議員陳偉杰、北投里里長張麗卿及淡水區公所努力下，增設2座以櫻花為概念的主題公仔很「卡娃伊」，藉此活化景觀視覺藝術，打造北投里北投子溪櫻花生態步道在地意象。

北投里長張麗卿表示，近十年期間，北投子溪櫻花生態步道在中山北路一段至北新路大約9百多公尺的範圍，種植百株吉野櫻，盛開時白裡透紅的花海如詩如畫，不僅吸引大量遊客前來賞花，也讓周邊的居民感受到住在溪畔的幸福感與自然美景。

市議員陳偉杰表示，為進一步活化步道的景觀設計，特別為北投里爭取，在步道入口處設置了兩座櫻花主題公仔。這些俏皮的公仔，不僅為遊客提供了新的打卡點，也提升了步道的趣味性與親和力，讓這片美麗的自然環境更加充滿活力與吸引力。淡水區長陳炳仲表示，感謝議員及里長的支持及努力，公所將持續注入了更多文化與藝術元素，提升了賞櫻旅程的多樣化體驗。也歡迎民眾一起來賞櫻並感受淡水不一樣的美。

北投 櫻花 淡水

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