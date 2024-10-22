回首20! 來黃金博物館闖關 5萬純金金幣等你抽

為慶祝黃金博物館20歲生日，舉辦「金博20年好友來祝福」系列活動，第一彈「回首20。初到金瓜石」，自10月21日至11月3日來博物館參與闖關活動，除有機會獲得每日限量小禮，還能參加市價超過5萬元的20克純金金幣抽獎。

黃金博物館館長林文中表示，黃金博物館成立20年來，秉持生態博物館的理念，致力於推廣金瓜石的人文歷史、金銅礦等文化及自然生態環境。在20年館慶之時，藉由系列活動，希望每位參與者都能帶走一份專屬博物館的美好體驗。

「回首20，初到金瓜石」闖關遊戲，邀請民眾跟著遊戲體驗包中的阿金與阿山伯，一起走訪館中各區進行解謎，透過解謎的過程共同探索金博館的各種面向。遊客陳瑀緹就說，到訪剛好逢館慶活動，透過闖關，走至博物館的各角落，也更了解金瓜石礦業的歷史脈絡。

遊戲分為五大區塊，首先民眾可於遊客服務中心領取活動學習單並兌換領取體驗包後，穿梭於各場館間尋找解答。包含入口處的遊客服務中心、典藏水金九礦業歷史書籍的共學館、結合互動科技展區的大地館及保留自然生態的蕨類牆，最後來到金屬工藝館完成任務，即可兌換紀念小金磚造型磁鐵乙個，每日數量有限，兌完為止，及20克純金紀念金幣抽獎券。除20週年紀念金幣外，還有日本姊妹館福袋、金銀雙效洗顏露、威士忌金箔酒等各項好禮，將於11月4日館慶當日抽出中獎的幸運兒。