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窯火與戰火陶瓷特展 金門歷史民俗博物館登場

中央社／ 金門22日電

「窯火與戰火－金門陶與瓷工藝文化特展」今天在金門歷史民俗博物館開幕。文化園區管理所長盧根陣說，特展結合台灣、金門、德化優秀作品，期待窯火淬鍊，更期待戰火後帶來的和平。

金門縣文化園區管理所與金門縣陶瓷廠聯合主辦「窯火與戰火—金門陶與瓷工藝之美特展」，於22日上午在金門歷史民俗博物館舉行開幕活動。

金門縣政府參議呂清福表示，金門在戰火下成立了陶瓷廠，目前也是全國唯一官窯，透過這次特展期望能遠離戰火，在窯火下創作藝術品，也期待來自兩岸三地藝術創作者藉今天機會互相交流。

盧根陣說，金門先民6000至8000年前就在島上做陶，透過不斷積累智慧從陶衍伸到瓷，再延伸到外在精神，都是世代努力結果。特展結合台灣、金門、德化優秀作品，期待窯火淬鍊，更期待戰火後帶來的和平，希望將精神內涵呈現在陶瓷載體上，流傳給後代子孫。

國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮說，火可以是戰火也可以是窯火，期待從代表毀滅性災難的戰火，走到今天帶來幸福的窯火。

閩台藝術文化研究院德化分院長陳建中表示，金門與德化都有悠久瓷藝術歷史，因此有很多交流空間。這次也致贈20件德化國家級及省級大師製作瓷藝術品給金門歷史民俗博物館，讓民眾感受德化藝術家風采。

「窯火與戰火—金門陶與瓷工藝之美特展」以陶瓷在金門發展為主軸，分為「金門風土寶藏」、「形與藝：煉土成器」、「金門陶與瓷大事記」、「名器盛好酒金瓷與金酒共鳴」、「金門在地陶瓷藝術及陶瓷生活美學」5個展區，特展自今天起展出至114年2月16日。

博物館 金門

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