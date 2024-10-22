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北捷籲萬聖節裝扮適當 太血腥恐怖可拒送乘客
萬聖節將至，台北捷運今天提醒乘客，若「假鬼假怪」過度，如打扮得太暴露、血腥或恐怖，北捷可拒絕運送。
台北捷運發布新聞稿表示，萬聖節將至，旅客若欲穿著創意裝扮搭乘捷運，應避免過於暴露、血腥或過度恐怖的鬼怪裝扮，以免引起其他乘客不適或恐懼，違者北捷將得視情況拒絕運送。
北捷表示，為維護乘車者的權益及秩序，規範搭乘旅客不得有違反法令、公共秩序、善良風俗或旅客須知等行為，若裝扮足以影響他人觀感時，得依「台北捷運系統旅客須知」第7點第2款，拒絕繼續搭乘，站、車人員將視情況，會同警察人員強制或護送離開車站、車廂或大眾捷運系統區域。
北捷指出，若旅客勸導不聽且不配合拒絕運送，將依大眾捷運法第50條第1項第5款「拒絕大眾捷運系統站、車人員查票或妨害其執行職務」，裁罰新台幣1500元至7500元。
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