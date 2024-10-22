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氣候因素影響 農糧署估11月菜價回穩

中央社／ 台北22日電
農糧署預計11月菜價回穩。圖／聯合報系資料照片
農糧署預計11月菜價回穩。圖／聯合報系資料照片

菜價回穩屢受風災、天熱等氣候因素延宕，消費者常買的葉菜類，台北果菜批發市場今天交易均價又高過每公斤新台幣35元，高麗菜零售價每顆仍要上百元。農糧署預計11月菜價回穩。

颱風凱米過後，菜價陸續復耕上市時，接著颱風山陀兒襲台，且颱風過後天氣溫度快速上升，影響復耕，最近零售價雖有些回穩，但尚未回到過往相對正常區間。

農業部農糧署官網顯示，台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價20日每公斤42.5元，回到45元以下，本周今天開市又反彈到46.6元。家庭常買的葉菜類，20日交易均價每公斤32.8元，今天攀升至36.4元，高過35元。

除了以上2種交易均價都升至偏高價位，葉菜類中多款交易均價也略高，例如菠菜每公斤73.4元、茼蒿每公斤45元、萵苣每公斤60.3元。另外，高麗菜雖然每公斤28.6元，低於30元，但是零售價一顆仍要100、110元不等。

農糧署說，今天是本周開市日，交易均價比20日高，主因是昨天氣象預報可能有颱風影響台灣所致。

農糧署指出，幾次風災過後，農民都有陸續復耕，但是天氣有時轉熱，使得復耕量沒有那麼多，影響菜價回穩稍慢，現在天氣逐漸轉涼，栽種量會增加，預計11月冬季菜的產量會上升，就會恢復常態價位。

均價 颱風

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