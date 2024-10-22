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花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診淋巴癌

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮13歲少女因長期胸悶至門諾醫院就醫，心臟外科主任黃振銘指出，檢查後發現她胸腔裡長了1顆超過12公分的腫瘤，確診為罕見淋巴癌，提醒家長勿輕忽。圖／門諾醫院提供
花蓮13歲少女因長期胸悶至門諾醫院就醫，心臟外科主任黃振銘指出，檢查後發現她胸腔裡長了1顆超過12公分的腫瘤，確診為罕見淋巴癌，提醒家長勿輕忽。圖／門諾醫院提供

花蓮1名13歲少女長期胸悶就醫，檢查竟發現她胸腔裡長了1顆超過12公分的腫瘤，確診為罕見淋巴癌，因壓迫心臟而胸悶，醫療團隊制定治療計畫，盼助她早日恢復健康。醫師提醒，胸悶可能是疾病症狀，千萬不要輕忽，儘早到醫院檢查治療。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘表示，造成淋巴癌的原因很多，包括基因、長期接觸化學物質或輻射、免疫系統功能低下及病毒感染等。淋巴癌的典型症狀包括無痛性淋巴結腫大、反覆發燒、夜間盜汗和體重減輕，但這名少女並未出現典型症狀，反而是因腫瘤壓迫心臟，才導致明顯胸悶不適。

這類腫瘤的治療主要是全身性的化學治療，並可能搭配放射線或干擾素治療，有相當大的機會達到完全緩解，讓病患恢復健康，因此不需要再接受腫瘤切除手術。

黃振銘提醒，大部分小朋友或青少年的胸悶是因為肌肉骨骼的問題引起，尤其因課業壓力、疲勞、姿勢不良或運動引起的筋膜炎、肋軟骨炎較為常見。但胸悶也可能是器官的疾病，臨床上常見的原發性氣胸、縱膈腔氣腫等，少部分可能是先天性心臟疾病造成，不過像這名少女罹患淋巴癌相對罕見。

黃振銘指出，胸悶在兒童和青少年中其實並不罕見，不過當胸悶頻繁發作或症狀持續時，還是應該保有警覺心，呼籲家長別忽視任何持續性的身體不適，積極治療才能確保孩子健康成長。

復健 淋巴 腫瘤

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