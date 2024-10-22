烏日啤酒廠獲認證 首處以啤酒為主題的環教場所

位於台中的烏日啤酒廠，其教育園區將台灣啤酒的歷史融入環境教育課程，並設計廢棄物再利用課程，也是獲環境部認證為全台首處以啤酒文化為主題的環教場所。

環境部今天發布新聞稿表示，經環境教育認證審查會認證通過「烏日啤酒廠環境教育園區」、「雙湖園水資源回收中心」、「花蓮港環境教育園區」及「黎新公園」等4處為環境教育設施場所。

「烏日啤酒廠環境教育園區」位於台中市烏日區，是台灣菸酒公司旗下3大酒廠之一，打造為啤酒環境教育學習中心，是台灣首處以啤酒文化為主題的環境教育設施場所。

環境部說明，烏日啤酒廠將台灣啤酒的歷史文化融入環境教育課程中，積極實踐減碳目標，同時規劃「循環經濟」主軸的環境教育課程，透過體驗和互動的方式，動手實作再利用製程廢棄物課程，讓參與者將資源的永續利用融入日常生活中。

位於澎湖縣馬公市的「雙湖園水資源回收中心」，是澎湖縣第1座家戶接管的水資源中心，也是縣內首座獲得公共工程金質獎的建設，且是全國首座智慧無人水資源回收中心。

雙湖園水資源回收中心自110年底啟用以來，有效處理鄰近社區的污水，緩解澎湖的缺水問題；此外，該中心以「一滴水都不能浪費」為核心價值發展環境教育課程，透過實際體驗和互動學習，提升民眾對水資源稀缺性的認識，培養愛水、惜水、護水的態度。

花蓮港是東部唯一國際商港兼具觀光遊憩港口，並已取得歐洲海港組織生態港口（Ecoports）認證及APEC綠色發展計畫的GPAS綠色港口獎勵認證。「花蓮港環境教育園區」是繼「台中港環境教育中心」、「基隆港環境教育園區」，第3處以港埠資源取得認證的場域。

園區以花蓮港文史、港口水撲滿、港口特殊業務、綠色港口及淨零綠生活等5大特質，融入並發展符合在地特色的文史資源及水資源環境教育課程方案，引導民眾理解並保護在地文化。

最後是位於台中市南屯區的「黎新公園」，鄰近李科永圖書館與筏子溪，通過認證後成為台中推廣水環境教育的重要場所，打造出與社區環境共融的親子友善空間；公園的設計不僅具備防災滯洪功能，還透過滯洪池與雨水入滲系統，落實「逕流分擔、出流管制」的理念。設置的解說牌則幫助民眾深入了解環境保護的重要性。

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