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美加冷凍鬆餅疑遭李斯特菌污染 台灣無進口查驗紀錄

中央社／ 台北22日電

美國加拿大近期發布警訊召回多款冷凍鬆餅，疑遭李斯特菌污染，衛福部食藥署表示查回收產品未有申請食品進口查驗紀錄，提醒赴美加旅遊避免購買食用問題食品。

衛生福利部食品藥物管理署的資訊顯示，繼美國食品藥物管理局（FDA）18日發布TreeHouse Foods, Inc.公司自願回收鬆餅產品（Certain Waffle Products），可能遭李斯特菌（Listeria monocytogenes）污染，加拿大食品檢驗局（CFIA）21日也以同樣理由發布業者回收多個品牌鬆餅產品（frozen waffles）。

衛福部食藥署今天透過文字向中央社記者說明，針對美國及加拿大近期發布警訊召回多款冷凍鬆餅，經查回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄，已於消費者紅綠燈發布2項資訊，燈號為綠燈，提醒民眾如赴美國、加拿大旅遊，應避免購買及食用問題食品。

即使這次美國與加拿大回收產品未有申請輸入台灣的查驗紀錄，食藥署仍向食品業者提出4大建議，包含業者應避免輸入疑慮產品；若有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，主動暫停該等疑慮產品的販售或使用。

另外，若獲原廠或供應商通知已輸入產品為需回收產品，業者應立即主動下架回收，通知消費者退換貨，並通知公司所在地衛生單位與食藥署；建議業者於採購前要求原廠或上游供應商提具產品檢驗報告，或自主管理評估進行相關衛生項目檢驗，確保製販售或輸入產品符合規定。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，李斯特菌常見於未經加熱或滅菌的牛奶裡面，其他食物中也可能發現。吃下肚後，若是一般正常成年人，胃酸可有效殺死此菌，不易受到感染、或症狀輕微，但若是免疫缺陷、孕婦或孩童，胃酸較弱，就有可能遭到嚴重感染。

黃高彬指出，其中最令人擔心的就是懷孕母親感染後，可能透過胎盤傳染給胎兒，嚴重可能導致新生兒菌血症，若未即時診斷治療恐致死；因此若新生兒有發燒情況，且孕婦在生產前後，有發燒、精神不濟症狀，就要提高警覺。

食材遭李斯特菌感染，黃高彬說，一般民眾不用過度恐慌，若遭感染，也有抗生素可以有效治療；李斯特菌感染症狀較難分辨，但只要經過充分加熱就可有效殺菌，因此提醒孕婦、小孩、免疫力低下者盡量避免生食。

衛福部疾病管制署衛教資訊指出，李斯特菌普遍存在於泥土、污水、蔬菜、市售肉品，主要經由食用遭污染食物感染，可於冰箱冷藏（4℃）環境下持續繁殖，需加熱至72℃以上才能殺死；感染後潛伏期可為3到70天，若未經正確治療致死率可達2成，孕婦感染可能流產、死胎、早產，或新生兒侵襲性感染。

加拿大 美國 食藥署

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