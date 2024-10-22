大巨蛋散場助疏運遭警驅趕 55688喊話相關單位完整規畫

台北大巨蛋上周末舉辦中華職棒總冠軍賽，吸引4萬名球迷參與，但首日散場卻險爆發危險，55688台灣大車隊表示，上月有民眾反應於大巨蛋叫車，車輛卻遭警察驅趕情形，背後凸顯大巨蛋活動整體疏運的問題，在大巨蛋球賽和活動日漸頻繁的情況下，呼籲相關單位應更完整的規畫。

中職總冠軍賽上周末於台北小巨蛋登場，吸引4萬球迷進場觀賽，散場時人潮擠滿電扶梯、地下連通道，險發生踩踏意外。台北市議員林亮君質疑，大巨蛋未做過4萬名觀眾坐滿的防災模擬，防災模擬的參數設定過於樂觀等。

除了人潮影響散場動線，上月也有民眾在社群平台反應，於大巨蛋使用55688 App系統叫車，但定位點遭警察驅趕，需重新叫車。

55688台灣大車隊今指出，計程車到大巨蛋周邊載客，遭到警察驅趕而拒載，形成消費糾紛，背後透露的其實是大巨蛋活動整體疏運的問題。當時在得知狀況後，除立刻向司機了解實況並做出處置，更盡速在55688 App設置大巨蛋建議上車點。

55688台灣大車隊表示，作為擔負運輸任務的民間企業，55688願意採取行動來改善大巨蛋搭乘體驗，但在大巨蛋球賽和活動日漸頻繁的情況下，要讓整體疏運和搭車更順利，還是需要相關單位更完整的規畫，以解決目前乘客輸、司機輸、交通也輸的三輸局面。