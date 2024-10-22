腸病毒疫情升 克沙奇A6型占比增、染病後恐掉指甲

疾管署今天表示，13至19日腸病毒門急診就診人次較前週略升2.1%，且克沙奇A6型病毒占比快速增加。發言人羅一鈞提醒，37%小朋友感染克沙奇A6型後1、2個月，會有指甲脫落狀況。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報指出，監測資料顯示，10月13至19日腸病毒門急診就診共1萬6288人次，較前週略升2.1%，仍處流行期。

病毒型別部分，郭宏偉指出，近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；較常造成重症的D68型，則新增2例輕症，分別南部10個月大女嬰、北部30多歲男，症狀已改善或痊癒。

疾管署發言人羅一鈞指出，本週腸病毒疫情沒有如預期的下降，反而上升。其中克沙奇A6型的占比，從1個月前的8到9%，快速增加到20%左右，取代克沙奇A10型成為占比第2的型別；且未來幾週還可能再超過A16，若有明顯型別轉換現象，疫情就可能再延長。

克沙奇A6型腸病毒，羅一鈞說，染病後容易引起大水泡和「脫甲症」，因其會干擾指甲生長，37%小朋友在感染1、2個月後會發生指甲脫落，可能使家長會感到憂心，不過隨後指甲就會再正常生長。國內2009、2010、2013年曾有克沙奇A6大流行，其後均為零星流行，且曾在2014、2015年造成小規模秋冬流行。

羅一鈞指出，今年腸病毒疫情較反常，沒有在暑假脫離流行期，開學後又相對處於高點；目前預估還是11月中旬脫離流行期，但下週若疫情沒有下降或仍持平，將會再重新評估，不排除延後脫離流行期時間。

最新全國停課統計，羅一鈞指出，9月29日至10月5日單週共331班受影響，為暑假以來最高，亦為5年同期最高，但未高於今年5月初的399班；其中包含幼兒園247班、國小28班、托嬰中心等其他機構56班。