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鳳鳴臨時站11月底啟用 鐵道局：提高當地1.2萬人交通便利性

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鳳鳴臨時車站至月台層樓梯。圖／交通部鐵道局提供
鳳鳴臨時車站至月台層樓梯。圖／交通部鐵道局提供

台鐵鳳鳴站高架轉地下化，預計2033年通車，交通部鐵道局表示，因應當地民眾乘車需求及交通便利性，斥資6.1億元增設鳳鳴臨時站，預計11月底完工啟用；而鳳鳴永久站啟用後，臨時站目前規畫保留，提供地方研商後續使用。

台鐵鳳鳴站配合「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」辦理增設，但鳳鳴站預計2033年才能通車，為因應當地民眾乘車需求及交通便利性，行政院2019年10月24日核定「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫」，總工程經費6.1億元，並將於今年11月底完工通車啟用，提早提供鶯歌、鳳鳴地區大眾運輸服務。

鐵道局指出，鳳鳴當地人口約1.2萬人，當地民眾要搭乘台鐵，往北需至鶯歌站、往南需去桃園站，為提升當地交通便利性，因此增設鳳鳴站，同時也分流鶯歌、桃園站的人潮。

鐵道局表示，鳳鳴臨時站為採2座岸壁式月台，長220公尺、寬3公尺，以及跨站式的簡易車站，新北市交通局今年6月起，每月辦理鳳鳴臨時站交通整合會議，現階段已於鳳一路增設Ubike站、計程車招呼站，以及整合行人動線，包含劃設標線型人行道、增設路口號誌、車站啟用後調整周邊道路交通號誌秒數等，另依當地交通運具使用習性，規畫部分原有汽車停車格，改劃設機車停車格。

至於鳳鳴永久站啟用後，臨時站要怎麼辦？鐵道局表示，原計畫拆除，但目前規畫保留活化，可能發展成咖啡廳或是市民活動站體，後續使用方式將由新北市政府研議規畫。

鳳鳴臨時車站鐵軌及月台配置。圖／交通部鐵道局提供
鳳鳴臨時車站鐵軌及月台配置。圖／交通部鐵道局提供
鳳鳴臨時車站入口。圖／交通部鐵道局提供
鳳鳴臨時車站入口。圖／交通部鐵道局提供
鳳鳴永久站願景圖。圖／交通部鐵道局提供
鳳鳴永久站願景圖。圖／交通部鐵道局提供
鳳鳴臨時車站站體、月台整體鳥瞰。
鳳鳴臨時車站站體、月台整體鳥瞰。
鳳鳴臨時車站月台及軌道。圖／交通部鐵道局提供
鳳鳴臨時車站月台及軌道。圖／交通部鐵道局提供

台鐵 鐵道

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