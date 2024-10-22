虎頭蜂窩移除 苗栗加里山大坪段10/23恢復通行

苗栗南庄加里山步道大坪登山口，日前為移除虎頭蜂窩封閉1週，林業及自然保育署今天表示，蜂窩已移除完成，經檢視無餘蜂徘徊，23日起恢復通行。

苗栗縣南庄加里山步道大坪登山口附近，9月間發現1個虎頭蜂窩，農業部林業及自然保育署新竹分署監測月餘後，評估進入虎頭蜂繁殖季節，唯恐發生蜂群攻擊螫咬山友事件，通報苗栗縣政府16日進場移除，為避免餘蜂於周邊盤旋，大坪段（登山口至風爐闕平台區間）步道暫停開放1週。

林業及自然保育署新竹分署今天說，虎頭蜂蜂窩已完成移除，經持續巡查，現場已無餘蜂徘徊，加里山步道大坪段自23日起恢復通行。

儘管大坪登山口的虎頭蜂窩已移除，但秋季為虎頭蜂出沒高峰季節，蜜蜂對蜂巢警戒範圍擴大，新竹分署提醒民眾從事山域活動時，若發現有虎頭蜂窩應儘速安靜通過，切勿逗留或拍打樹幹。