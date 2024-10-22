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潭美侵台機會低 但環流帶來大風雨

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

潭美颱風雖不會直接侵台！但其外圍環流強，恐讓台灣面臨大雨，不得輕忽！中央氣象署22日提醒，潭美雖然直接襲台機率較低，但受外圍環流和東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮將有顯著豪雨，24、25兩日是影響最劇烈的時候。颱風論壇也指出，西部沿海與澎湖也會有10級起跳的大風，民眾要多留意。

外圍環流擴及台灣

中央氣象署表示，潭美颱風雖不直襲台灣，但北、宜與花須嚴防劇烈降雨。22日下半天開始東北季風增強，北台灣會逐漸轉為有短暫雨的天氣。23日宜蘭山區開始有明顯累積降雨、花東雨勢快速增加。24至25日，宜花東、北北基要防範豪雨，尤其宜蘭及花蓮山區、大台北山區及北海岸要嚴防局部大豪雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專則發文表示，潭美颱風的前身是「季風低壓」的東西，特性是「環流範圍超大，內弱外強」。最終結果就變成颱風本體襲菲律賓，但強大的外圍環流同時橫掃台灣，從風力模擬圖看，台灣東部、西部沿海紅黃一大片，算是颱風的「外圍環流」，搞不好會發生「沒有警報卻有颱風」的詭異情況。

東北部要注意大雨

中央大氣系兼任教授吳德榮則提醒，23日東北季風增強，北部、東北部有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；北海岸、東北部有較大雨勢，應注意。24、25日「潭美」外圍環流受地形抬升，迎風面北部、東半部有大量降雨的機率，屆時應注意氣象署發布的特報。

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