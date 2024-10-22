肺癌篩檢揪出動脈鈣化 部桃為退休男拆心肌梗塞未爆彈

60歲的陳先生公務員退休後回桃園過著簡單的農村生活，日前在田間翻土忽然呼吸不順，休息10多分鐘才恢復正常。因為先前體檢顯示肺癌指數偏高，他到衛福部桃園醫院自費肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT），意外查出心血管問題。

陳先生無重大疾病史，肺癌篩檢時肺部也無異常，但放射師發現他心臟血管有嚴重鈣化現象，影像醫學部醫師李志明判讀後，發現他的冠狀動脈有多發性鈣化斑塊沉積，建議他接受冠狀動脈電腦斷層血管攝影檢查（CCTA）。檢查結果顯示3條冠狀動脈都有嚴重鈣化斑塊，冠狀動脈鈣化積分高達2441分（超過400分就有嚴重狹窄風險），其中左前降支血管管徑狹窄程度超過70%，隨時可能引發急性心肌梗塞。

桃園醫院安排心臟內科醫師評估後，立即讓陳先生接受冠狀動脈血管氣球擴張術及支架放置術，手術成功解除血管狹窄問題，讓心肌恢復正常血流供應。術後情況良好，於兩天後出院，也避免了急性心肌梗塞或心臟性猝死，他感謝桃園醫院的醫療團隊，透過早期檢查發現問題，讓他免於發生突發性心臟事件。

衛福部桃園醫院影像醫學部放射師江家祥表示，美國國家肺癌篩檢試驗（NLST）研究證實，LDCT篩檢能有效降低20%的肺癌死亡率，已被國際認證為早期肺癌篩檢的最佳工具，這種檢查除了快速、輻射劑量低外，還具備偵測5mm以下肺部結節的能力，對於高風險族群，能提供早期診斷和治療的依據。

江家祥指出，LDCT雖然不需注射對比劑，但它的影像範圍不僅限於肺部，還能「意外」發現其他器官的病變例如心臟、乳房、食道等部位，因此，LDCT也可作為評估心血管鈣化斑塊的有效工具，為潛在的動脈粥狀硬化性心血管疾病（ASCVD）提供早期診斷依據，幫助受檢者及早發現問題並進行干預。

江家祥提醒，重度吸菸者罹患動脈粥狀硬化的風險比非吸菸者高，LDCT檢查除了能及早發現肺癌，對於吸菸者也可用來評估冠狀動脈鈣化程度，進一步預測急性心肌梗塞風險，透過早期篩檢，患者可及時調整生活習慣及飲食，做好有效的預防和治療。

桃園醫院呼籲民眾及早安排健康檢查，不僅能預防肺癌，也能藉由LDCT篩檢減少心血管疾病的風險，保障自身健康。