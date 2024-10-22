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東北季風增強 宜蘭大雨特報16縣市陸上強風特報
東北季風影響，中央氣象署下午針對宜蘭縣山區發布大雨特報，恐一路下到晚上。
氣象署指出，東北季風影響，今日宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。影響時間下午至晚上。
此外， 氣象署並對針對16縣市發布陸上強風特報，影響時間從22日下午至26日上午。影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。
氣象署說，東北風增強，台南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至11級強陣風，明（23）日晚起澎湖、恆春半島將有9至12級強陣風，東部、東南部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
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