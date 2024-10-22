高雄市上周新增2例類鼻疽確診個案 1例死亡有多重慢性病史

高雄市上周新增2名類鼻疽確診個案，其中1例通報前已死亡，死亡個案為旗津區80多歲男性，具多重慢性病史，無汙水、汙泥接觸史，7日因呼吸喘及發燒等症狀就醫並收治住院，13日因肺炎及自身慢性疾病不幸過世，另1例為前鎮區70多歲男性，具有汙水、汙泥暴露史及慢性病史，年度累積已74例。

衛生局表示，登革熱疫情持續穩定，上周無新增個案，防疫團隊持續針對工地、空屋空地及菜園等高風險場域進行稽查，建築工地20處，查獲8處工地內積水孳生病媒蚊孑孓，陽性態樣包含地面積水、帆布、水桶等，其中共5處建築工地遭3度查獲陽性孳生源，勒令停工3日至複查改善為止。

空屋空地及菜園巡查80處，其中17處查獲孳生源，陽性態樣包含儲水桶、帆布、桶缸盆甕、輪胎、廢棄馬桶等，請市民朋友務必落實住家環境「巡、倒、清、刷」清除積水容器，也請空屋空地及菜園所有人、使用人或管理人善盡環境管理之責，積極清除髒亂，如經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高可處新臺幣1萬5000元罰鍰。

衛生局呼籲，這周天氣受到潭美颱風影響，提醒民眾整理室內外環境時，落實防疫裝備要齊全、積水要清除、飲食要注意、有症狀要就醫，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會，如出現疑似症狀時，請盡速就醫。