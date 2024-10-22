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新莊本土登革熱病毒定序出爐 與新北群聚同累計達70例

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉解說上周各類疫情趨勢，其中新增3例登革熱本土病例，分別是新北中和1例、苗栗竹南鎮1例、新北新莊區1例。記者沈能元／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉解說上周各類疫情趨勢，其中新增3例登革熱本土病例，分別是新北中和1例、苗栗竹南鎮1例、新北新莊區1例。記者沈能元／攝影

衛福部疾管署今指出，上周新增3例登革熱本土病例，分別是新北市中和1例、苗栗縣竹南鎮1例、新北市新莊區1例，其中新北市中和區、新北市新莊區的2例個案，定序結果與新北中和新店群聚病毒序列相同，研判為同一群聚，截至目前已累計70例。

疾管署提醒，潭美颱風已生成，外圍環流將帶來北部大雨，可能後續病媒蚊將孳生，還請民眾主動清除積水容器，以免登革熱疫情反彈。

疾管署今表示，上周新增3例本土登革熱個案，包括新北中和區1例、苗栗竹南1例、新北新莊區1例，其中苗栗竹南個案為第一型的菲律賓株，與新北中和新店群聚無關。

而新北市新莊個案活動史與新北中和新店群聚的某一個案的工作地點相近，今他的病毒序列出爐，為第二型登革熱病毒，與新北群聚案病毒序列相同，屬於同一群聚。新莊個案年齡介於39歲至41歲，發病日介於10月7日至10月14日，目前於醫院治療中，密切接觸者目前皆無症狀。

疾管署指出，中和新店群聚目前累計70例，包括新店區37例、中和區29例、新莊區1例、花蓮縣1例及台北市2例，無重症或死亡個案，群聚個案均感染登革熱第二型病毒。

第二型病毒須注意非典型症狀，包括容易有腹瀉、惡心嘔吐等腸胃症狀，且重症及致死機率較高，籲請民眾需提高警覺並加強防範。

疾管署統計，今年截至10月21日累計237例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計73例，病例分布新北市67例、台北市及高雄市各2例、苗栗縣及花蓮縣各1例，而累計的230例境外移入病例中，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓30例及泰國28例。

疾管署提醒，目前評估疫情受控，但颱風潭美已生成，外圍環流將帶來北部大雨，後續病媒蚊可能將孳生，請民眾主動清除積水容器，以免登革熱疫情反彈，並於雨後落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，以降低病媒蚊密度，若在戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑。

疾管署說明，民眾若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，並請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者的TOCC，也就是旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。

中和 登革熱

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