顏面受損兒繪畫創作 「小陽光」17幅畫作巡迴高醫故事館展出

5歲睿睿罹患顏面血管瘤，從小往返醫院治療，臉龐總是紅腫疼痛，生活也受限制，還好他愛畫畫，透過繪畫抒發心情，自我療癒；陽光基金會今年以魔法主題徵求畫作，他說如果有魔法要讓全家穿上神奇魔法鞋，飛到外太空漫步玩耍忘記疼痛。

陽光基金會每年都邀請「小陽光」繪畫創作，今天挑出17幅畫作在高雄醫學大學附設中和紀念醫院故事館展出，小陽光是一群因先天疾病或燒燙傷意外造成顏面損傷孩子，面對手術、復健及壓力衣帶來的諸多壓力和挑戰，透過繪畫過程療癒自我重建自信。

陽光基金會主任葉育秀指出，睿睿5個月大時就開始接受雷射療程，雷射過程十分疼痛，睿睿卻表現十分懂事，「就算哭，他還是會忍耐到結束」。

葉育秀表示，由於雷射治療沒有健保給付，對睿睿一家是不小負擔，在陽光基金會幫助下，可以定期接受雷射治療，暗紅色印記也消退許多，這次除以「神奇魔法鞋之旅」入圍，另一幅「我是動物園管理員」也入選小陽光桌曆，可愛童趣筆觸非常吸引目光。

今年10歲惀惀出生時左臉到頭皮有大面積紅斑，1個月大時確診「葡萄酒色斑」，隨著成長可能伴隨有血管病變風險，在醫師的建議下及早接受治療開啟漫長雷射療程，每次惀惀都痛得抗拒、掙扎大哭。5年來，惀惀勇敢挺過15次的雷射治療，臉上只剩淡粉色的痕跡，惀惀媽感動地說「一路上很感謝醫護團隊及陽光社工協助」。

惀惀畫作「我有一支魔法棒」也入圍小陽光桌曆，他說，想要有一支魔法，可以把很多垃圾吸進黑洞，再轉變成樹木草地和環保機器人，讓地球減少污染變得更漂亮和健康，不要像他一樣生病。

高醫大副院長戴嘉言表示，先天性顏面損傷例如血管畸形、血管瘤等，需要經過無數次治療、雷射及壓力衣治療，是一個長期抗戰，上學後也要面臨同儕異樣眼光，對孩童形成很大心理壓力，但看到這麼漂亮的畫作，讓他覺得這群小陽光比陽光還燦爛。