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嘉市監理站提醒微電車11月底掛牌 違者最高罰3600元
微型電動二輪車已修法納管，而2年的寬限期將要屆期，嘉義市監理站表示，須於今年11月30日完成掛牌手續，若未申辦強行上路將處1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。
嘉義市監理站表示，微型電動二輪車（又名電動自行車）於2022年11月30日起納管，須於2024年11月30日完成掛牌，並投保強制險才可以上路，新法實施後，駕駛須滿14歲以上，遵守不得改裝、時速上限25公里等規定。
強制汽車責任保險法也已規定微型電動二輪車需投保強制險，金融監督管理委員會亦提醒，若強制險期到期超未再續保且超過6個月，得依據強制汽車責任保險法第51條之1規定，移請公路監理機關註銷其牌照。
嘉義市監理站站長邱振誠表示，微型電動二輪車領牌期限將至，務必於期限內至監理機關掛牌。另提醒民眾，針對汽燃費徵收及違規等監理業務各種詐騙手段層出不窮，來源不明的簡訊或連結，切勿點擊，勿隨意輸入個人資訊，以免上當受騙，並建議手機下載「監理服務APP」應用程式，多加運用、查詢，手機就是行動監理站，即查、即繳最省力，包含交通違規查詢或繳納、駕駛人違規記點、汽燃費查詢或繳納、車輛定檢日查詢…...等。
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