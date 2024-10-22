快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市監理站提醒微電車11月底掛牌 違者最高罰3600元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市監理站宣導，微型電動二輪車領牌期限將至，務必於期限內至監理機關掛牌。圖／嘉義市監理站提供
嘉義市監理站宣導，微型電動二輪車領牌期限將至，務必於期限內至監理機關掛牌。圖／嘉義市監理站提供

微型電動二輪車已修法納管，而2年的寬限期將要屆期，嘉義監理站表示，須於今年11月30日完成掛牌手續，若未申辦強行上路將處1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。

嘉義市監理站表示，微型電動二輪車（又名電動自行車）於2022年11月30日起納管，須於2024年11月30日完成掛牌，並投保強制險才可以上路，新法實施後，駕駛須滿14歲以上，遵守不得改裝、時速上限25公里等規定。

強制汽車責任保險法也已規定微型電動二輪車需投保強制險，金融監督管理委員會亦提醒，若強制險期到期超未再續保且超過6個月，得依據強制汽車責任保險法第51條之1規定，移請公路監理機關註銷其牌照。

嘉義市監理站站長邱振誠表示，微型電動二輪車領牌期限將至，務必於期限內至監理機關掛牌。另提醒民眾，針對汽燃費徵收及違規等監理業務各種詐騙手段層出不窮，來源不明的簡訊或連結，切勿點擊，勿隨意輸入個人資訊，以免上當受騙，並建議手機下載「監理服務APP」應用程式，多加運用、查詢，手機就是行動監理站，即查、即繳最省力，包含交通違規查詢或繳納、駕駛人違規記點、汽燃費查詢或繳納、車輛定檢日查詢…...等。

嘉義市監理站宣導，微型電動二輪車領牌期限將至，務必於期限內至監理機關掛牌。圖／嘉義市監理站提供
嘉義市監理站宣導，微型電動二輪車領牌期限將至，務必於期限內至監理機關掛牌。圖／嘉義市監理站提供
嘉義市監理站宣導，微型電動二輪車領牌期限將至，務必於期限內至監理機關掛牌。圖／嘉義市監理站提供
嘉義市監理站宣導，微型電動二輪車領牌期限將至，務必於期限內至監理機關掛牌。圖／嘉義市監理站提供
嘉義市監理站建議手機下載「監理服務APP」應用程式，多加運用、查詢。圖／嘉義市監理站提供
嘉義市監理站建議手機下載「監理服務APP」應用程式，多加運用、查詢。圖／嘉義市監理站提供

嘉義 監理站 電動自行車

延伸閱讀

嘉市陳澄波故居「咱台灣人的冰」暫停營業 原因是攤位被車禍坡及

微電車納管領牌寬限期已到 南投縣統計領牌不到6000輛

影／嘉油鐵馬優化光環境啟用 嘉市新景點日夜皆美

得不償失...賺180元罰10萬、吊扣駕照4個月 新竹市白牌車今年舉發12件

相關新聞

「左流右新」疫苗第2階段11/1開打 74家全聯門市可接種

「左流右新」疫苗開打第3週，疾管署今天表示，流感疫苗打氣未受國光疫苗變色事件影響，COVID-19疫苗打氣也達去年同期2...

403地震郵輪不來花蓮港 明年免收碇泊費爭取國際旅客

過去國際旅客為欣賞太魯閣國家公園美景，搭郵輪到花蓮旅遊，但403強震重創太魯閣，導致預定靠花蓮港的18艘次全取消。港務公...

職棒總冠軍賽G4明台南登場 市府曝光交通停車懶人包

2024中華職棒大聯盟總冠軍賽象獅大賽第4戰，明天將在統一獅隊主場台南棒球場開打，賽前獅隊主場門票已全數完售，預期將有大...

國道客運沒落已沒人搭車？ 過來人揭2關鍵：真的太硬

你現在還會搭乘國道客運嗎？一名網友分享，自己住在新竹，平時到外縣市大多都是自己開車，除非有喝酒行程，才會搭乘國道客運返回新竹，好奇現今交通非常便利，還有多少人會搭乘國道客運？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新北農村美學文化展登場 體驗農村文化、免費DIY手作

農村旅遊正夯，新北市農業局以農村文化美學為題，集結農村社區的花草植物、地景文化，以及物產的身影，策畫「花影農韻－新北市農...

北捷籲萬聖節裝扮適當 太血腥恐怖可拒送乘客

萬聖節將至，台北捷運今天提醒乘客，若「假鬼假怪」過度，如打扮得太暴露、血腥或恐怖，北捷可拒絕運送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。