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幼年罹患水痘成年後可能罹患皮蛇 嘉榮呼籲接種疫苗

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院家醫科醫師為患者診療。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院家醫科醫師為患者診療。圖／台中榮總嘉義分院提供

有名58歲邱姓婦人，因後腰部位疼痛多天並伴隨著灼燒感，至台中榮總嘉義分院就醫。經家醫科醫師蒲柏瑞診斷，婦人係帶狀皰疹感染，幸好及早就醫，經抗毒藥物治療並休息安養後，已經康復。醫師蒲柏瑞表示，依據適當年齡施打帶狀皰疹疫苗，能有效預防。

家醫部主治醫師蒲柏瑞表示，醫學名稱為「帶狀皰疹」，就是台灣大家熟知的「皮蛇」或「飛蛇」。根據衛福部疾管署研究計畫報告指出，台灣人得到帶狀疱疹的機率是32.2%，而50歲以上的患者併發帶狀疱疹後神經痛比率約為28%，愈高齡者出現皰疹後神經痛機率越愈高。而一生中至少有三分之一的機會，會得到帶狀皰疹，因為小時候得過水痘，水痘帶狀皰疹病毒就會終生潛伏在體內的神經節裡，等到年紀大或是身體免疫功能比較差，無法抑制病毒時，潛伏的病毒就會伺機活化。

醫師蒲柏瑞說明，帶狀皰疹特徵為沿著皮膚感覺神經分布，出現單側、疼痛、水泡性的皮疹，但在皰疹出現前數天就可能有灼熱、感覺異常，輕微發燒、全身倦怠等前驅症狀，數天至數星期內會在發紅之表皮上長出內容物清澈之水泡；神經痛的感覺常被描述為具燒灼感、刺痛、麻痛等，情況嚴重時，連衣服摩擦到皮膚都會感到異常疼痛，若覺得自己有皮膚灼熱、感覺異常的前驅症狀，不要掉以輕心，若出現半邊神經痛和小水泡的皮疹，一定要及早就醫治療，特別是台灣中南部冬天日夜溫差大，老年人抵抗力差更易引發「皮蛇」纏身，照顧者要特別注意。

蒲柏瑞表示，台灣皮膚科醫學會建議Shingrix帶狀皰疹疫苗接種對象為50歲以上的成人，及18歲以上有免疫、代謝、血液性疾病、HIV感染者及罹患惡性腫瘤等高風險族群；此外感染過帶狀皰疹的人，未來仍有可能再次感染，建議可在感染半年後施打疫苗；不適合接種族群為對疫苗成分曾發生嚴重過敏反應、發燒中、懷孕或哺乳期婦女。另外，根據適當的年齡施打帶狀皰疹疫苗，也能有效預防帶狀皰疹的產生。

蒲柏瑞提醒，對於帶狀皰疹止痛藥或施打疫苗有任何疑問，可至嘉榮家醫部門診向醫師尋求專業諮詢，建議民眾經由適當的運動、規律的生活以及飲食均衡來提升自己的免疫力，亦是預防皰疹發生的良方。

台中榮總嘉義分院家醫科醫師蒲柏瑞說明「帶狀皰疹」。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院家醫科醫師蒲柏瑞說明「帶狀皰疹」。圖／台中榮總嘉義分院提供

帶狀皰疹 疫苗 醫師

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