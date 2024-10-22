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最新打流感疫苗人次逾95萬 羅一鈞：未受疫苗變色影響

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，上周流感疫苗接種數95.4萬，與前一周97.9萬相近，國光疫苗變色事件未明顯影響打氣。本報資料照片
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，上周流感疫苗接種數95.4萬，與前一周97.9萬相近，國光疫苗變色事件未明顯影響打氣。本報資料照片

流感及新冠疫苗於10月1日開打，疾管署最新統計，「左流右新」開打3周截至昨天，公費流感疫苗接種數約266.3萬人次，較去年同期289.7萬，減少約8%，主要是山陀兒颱風假導致接種數同期落差，而上周流感疫苗接種數95.4萬，與前一周97.9萬相近，國光疫苗變色事件未明顯影響打氣。

衛福部疾管署發言人羅一鈞說，經統計，山陀兒颱風假導致的接種數同期落差，已由上周10%再縮小至8%，而新冠疫苗施打數量則持續高於去年，已累計接種數58.2萬人次，為去年同期25.9萬的2.3倍，顯示今年民眾接種新冠疫苗意願明顯提高。

羅一鈞說，對於國光疫苗變色事件明天中午會舉行疫苗諮詢委員會（ACIP）會議，討論回收10.3萬劑疫苗的後續處理，及可能的替代方案。

疾管署說明，11月1日將開放第二階段對象接種：公費流感疫苗開放至50歲以上、公費新冠疫苗則開放年滿6個月以上的全民接種，為方便民眾，疾管署與全聯及地方衛生局合作，全聯74門市及大潤發2門市的台北內湖、高雄鳳山加入「左流右新」接種站設置，並提供前100名接種民眾健康禮，包括礦泉水及季節水果1份，依現場提供為準，鼓勵民眾踴躍接種。

疾管署提醒，東北季風來襲，氣溫變化差異明顯，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，呼籲符合第一階段資格民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，踴躍接種流感及新冠疫苗。

另，陪同第一階段對象接種的民眾，若陪同者為第二階段對象，也可於當下同時接種新冠疫苗，及早獲得對抗主流病毒株的免疫保護力，降低感染新冠病毒後發生重症和死亡風險。

新冠疫苗 流感疫苗 疾管署 羅一鈞

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