巿場雞蛋「跌回20年前物價」 網友哀嘆：早餐店賣一顆賺一斤

你現在還會搭乘國道客運嗎？一名網友分享，自己住在新竹，平時到外縣市大多都是自己開車，除非有喝酒行程，才會搭乘國道客運返回新竹，好奇現今交通非常便利，還有多少人會搭乘國道客運？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2024-10-22 18:04