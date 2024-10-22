快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

聽新聞
0:00 / 0:00

巿場雞蛋「跌回20年前物價」 網友哀嘆：早餐店賣一顆賺一斤

聯合新聞網／ 綜合報導
供過於求下，近來蛋價頻頻調降。雞蛋示意圖／聯合報系資料照片
供過於求下，近來蛋價頻頻調降。雞蛋示意圖／聯合報系資料照片

雞蛋近期產量嚴重過剩，導致價格崩跌。對此，一名網友分享，在市場看到一斤蛋竟然只要25元，直呼「超歡樂」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一張照片，是近期在市場看到白蛋的價格，一斤竟然只要25元，和今年6月一斤40元對比，折價高達15元，讓他直言「歡樂蛋蛋，只要25摳」。

貼文一出後，多數網友都驚呼「20年前的物價啊！太神啦」、「這價錢好誇張，比我做生意進貨還便宜」、「買一斤10顆，才25元，超俗」、「前天鹿港看到一斤23元」、「看來很快就會變一斤20元」、「一天吃6顆了」。

不過，也有不少網友提到早餐店加蛋，仍維持需加價15至20元，指出「早餐店荷包蛋還是15元，乾脆買一斤回家自己煮」、「我家這的早餐店一樣一顆20喔」、「結果早餐店買來一顆25賣給消費者」、「早餐店賣一顆賺一斤」、「早餐店真的賺爛了」。

價錢 早餐店 雞蛋

延伸閱讀

高鐵站「1低調美食」眾人搶 老饕大讚：人生摯愛

日本哪個城市和高雄最像？網友點名2地區：有人情味

基隆在地人默契！約會都喊「街上見」 背後原因曝光

一點缺角都沒有！他一次蒸30顆水煮蛋「成品超完美」 秘訣全公開

相關新聞

「左流右新」疫苗第2階段11/1開打 74家全聯門市可接種

「左流右新」疫苗開打第3週，疾管署今天表示，流感疫苗打氣未受國光疫苗變色事件影響，COVID-19疫苗打氣也達去年同期2...

403地震郵輪不來花蓮港 明年免收碇泊費爭取國際旅客

過去國際旅客為欣賞太魯閣國家公園美景，搭郵輪到花蓮旅遊，但403強震重創太魯閣，導致預定靠花蓮港的18艘次全取消。港務公...

職棒總冠軍賽G4明台南登場 市府曝光交通停車懶人包

2024中華職棒大聯盟總冠軍賽象獅大賽第4戰，明天將在統一獅隊主場台南棒球場開打，賽前獅隊主場門票已全數完售，預期將有大...

國道客運沒落已沒人搭車？ 過來人揭2關鍵：真的太硬

你現在還會搭乘國道客運嗎？一名網友分享，自己住在新竹，平時到外縣市大多都是自己開車，除非有喝酒行程，才會搭乘國道客運返回新竹，好奇現今交通非常便利，還有多少人會搭乘國道客運？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新北農村美學文化展登場 體驗農村文化、免費DIY手作

農村旅遊正夯，新北市農業局以農村文化美學為題，集結農村社區的花草植物、地景文化，以及物產的身影，策畫「花影農韻－新北市農...

北捷籲萬聖節裝扮適當 太血腥恐怖可拒送乘客

萬聖節將至，台北捷運今天提醒乘客，若「假鬼假怪」過度，如打扮得太暴露、血腥或恐怖，北捷可拒絕運送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。