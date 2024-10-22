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巿場雞蛋「跌回20年前物價」 網友哀嘆：早餐店賣一顆賺一斤
雞蛋近期產量嚴重過剩，導致價格崩跌。對此，一名網友分享，在市場看到一斤蛋竟然只要25元，直呼「超歡樂」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一張照片，是近期在市場看到白蛋的價格，一斤竟然只要25元，和今年6月一斤40元對比，折價高達15元，讓他直言「歡樂蛋蛋，只要25摳」。
貼文一出後，多數網友都驚呼「20年前的物價啊！太神啦」、「這價錢好誇張，比我做生意進貨還便宜」、「買一斤10顆，才25元，超俗」、「前天鹿港看到一斤23元」、「看來很快就會變一斤20元」、「一天吃6顆了」。
不過，也有不少網友提到早餐店加蛋，仍維持需加價15至20元，指出「早餐店荷包蛋還是15元，乾脆買一斤回家自己煮」、「我家這的早餐店一樣一顆20喔」、「結果早餐店買來一顆25賣給消費者」、「早餐店賣一顆賺一斤」、「早餐店真的賺爛了」。
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