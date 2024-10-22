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114年度表演藝術類補助計畫 即起受理線上申請

中央社／ 台北22日電

為健全表演藝術生態均衡發展，鼓勵民間藝文團體培育優秀人才，文化部持續辦理表演藝術類補助計畫，自即日起至今年11月22日受理114年度計畫申請。

文化部今天發布新聞稿表示，「表演藝術類補助作業要點」自民國97年辦理至今，支持民間藝文團體辦理表演藝術推廣。為使補助方向更加明確，文化部持續滾動修正申請要點，聚焦以表演藝術的專業、創新、多元等面向，有效運用與提升表演藝術產業質量的健全發展。

文化部說明，經政府立案的演藝團體，或以從事表演藝術推廣為目的的財團法人、社團法人、行政法人及大專院校，符合有助於國內培育表演藝術專業人才、提升創新能量、促進表演藝術國際交流、發展多元表演藝術活動的計畫，以及提升整體表演藝術生態與發展的推廣計畫，皆可提出申請。

文化部表示，申請時需檢附申請單（須加蓋單位章戳）及計畫書，提案格式不限定以文字方式呈現，也可線上繳交Power Point等格式。

有關補助相關資訊及應備文件，可以在文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/）查詢。

文化部

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