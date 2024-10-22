社群平台招攬亂象多…觀光署修法 團體旅遊應派專人全程隨團服務

疫後旅遊活動復甦，社群平台隨處可見旅遊團招攬廣告，為強化消費者權益保障，交通部觀光署預告修正「旅行業管理規則」，明確規範旅行業廣告範圍及揭露方式，並要求辦理團體旅遊行程應派遣專人全程隨團服務，法規預告期60天，民眾可在期限內陳述意見。

觀光署指出，鑑於旅行業者利用網路平台、行動應用程式（App）或其他電子等多元方式經營旅行業者日漸普遍，為符時代趨勢並完善管理，增列電腦網路以外社群行銷方式，及揭露公司資訊義務，以提升交易資訊透明度保障消費者權益。

觀光署說明，此次修法明定旅行業為舉辦旅遊從事廣告、業務招攬及營業促銷活動，不得有內容誇大虛偽不實或引人錯誤表示或表徵，並應與旅遊文件相符合，且廣告應載明旅遊行程名稱、出發地點、日期及旅遊天數、旅遊費用、投保責任保險與履約保證保險及其保險金額、公司名稱、種類、註冊編號及電話。

觀光署也說，現行條文僅規範旅行業應派遣專人隨團服務，並未強調全程參與，致部分旅行業安排團體旅遊行程缺乏專人隨團服務，如該段行程發生意外，將有無法即時處理情形，且旅客參加團體旅遊多有專人隨團提供服務需求，因此修正現行條文，明確要求旅行業辦理團體旅遊行程應派遣專人全程隨團服務。

此外，觀光署表示，為提升旅行業整體競爭力，協助轉型朝多元化發展，調適現行法令與實務發展落差，放寬綜合旅行業業務範圍、簡化旅行業辦理辦事處所在地變更、開業、職員異動等作業。

觀光署指出，另配合導遊人員管理規則及領隊人員管理規則修正，綜合或甲種旅行業應督導與管理其僱用經外語導遊、領隊人員專用制評量及訓練合格，領取執業證人員僅得為其執行導遊、領隊業務，不得為其他旅行業僱用或受政府機關、團體招請執行導遊、領隊業務。