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腸病毒疫情反常升溫 疾管署：感染後恐出現「脫甲症」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人羅一鈞（中）說，腸病毒疫情評估約在11月中旬脫離，但由於克沙奇A6病毒快速上升，不排除往後延長至11月下旬至12月上旬。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署發言人羅一鈞（中）說，腸病毒疫情評估約在11月中旬脫離，但由於克沙奇A6病毒快速上升，不排除往後延長至11月下旬至12月上旬。記者沈能元／攝影

時序進入秋天，天氣明顯轉涼，但腸病毒疫情反常升溫。衛福部疾管署今天最新公布，上周腸病毒就診1萬6288人次，較前一周1萬5946人次，上升2.1%，雖然無新增重症，但就診人次連2周下降後，異常反升，目前仍處流行期，且就診人次為5年同期最高，預估11月中旬才能脫離流行期。

疾管署發言人羅一鈞說，現在社區流行腸病毒以克沙奇A型為主，近4周克沙奇A16型占比達31%，但9月以來克沙奇A6病毒增加，已快速躍居第二名，形成病毒轉換的情形，其症狀以手足口病為主，並可能出現大顆水泡、指甲脫落、脫皮等特殊症狀。另其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續在社區活動。

羅一鈞指出，幼童感染克沙奇A6病毒後，可能出現大顆水泡、指甲脫落、脫皮等特殊症狀，其中指甲脫落、斷裂稱為「脫甲症」， 據統計，感染幼童中約37%，在兩個月內就會出現脫甲症，原因是感染病毒後會干擾指甲生長，且因指甲生長比較緩慢，症狀有時會在感染後1、2個月左右才會出現，這樣的情形常讓家長特別憂心。

羅一鈞說，暑假沒有脫離流行期，開學後一直處於相對的高點，造成這一波的疫情不降反升，目前評估流行期約在11月中旬脫離，但由於克沙奇A6病毒快速上升，如果觀察下一周就診人次沒有繼續往下降而是持平或上升，就會再修正腸病毒疫情預估，不排除流行期有可能再往後延長至11月下旬至12月上旬。如2014至2015年秋冬有一波腸病毒疫情，就是流行克沙奇A6病毒。

羅一鈞說，最新統計，全國停課統計為單周331班（第40周、9月29日至10月5日）為5年同期最高，其中幼兒園247班、國小28班、托嬰中心等其他機構56班，雖然未超過5月初、19周的390班，仍請學校和家長仍要注意小朋友洗手好習慣及環境清潔消毒。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，台灣鄰近國家如日本、新加坡及中國大陸疫情呈上升趨勢，但泰國、香港及韓國疫情下降，其中日本近期病例數創下近10年同期新高且處高點，新加坡及泰國近期病例數也高於去年同期。

郭宏偉說，2015至2024年監測腸病毒D68型，為新增2例輕症病例，分別為南部10月女嬰、北部30多歲男性，兩人均已痊癒；2024年累積26例輕症；2023年累積39例輕症，其中2例重症。

疾管署統計，今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童；另去年累計11例腸病毒感染併發重症確定病例中，以感染克沙奇A4型4例、克沙奇A6型4例為多，個案年齡皆為未滿3歲幼童，請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病前，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一周內傳染力最強，且可持續隨著糞便排出病毒，時間可達8到12周之久，因此痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒。另外，須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500ppm的消毒水，為10公升清水加上100毫升含氯漂白水，進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。

衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉說，台灣鄰近國家如日本、新加坡及中國大陸疫情呈上升趨勢。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉說，台灣鄰近國家如日本、新加坡及中國大陸疫情呈上升趨勢。記者沈能元／攝影

指甲 疫情 疾管署 羅一鈞 腸病毒

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