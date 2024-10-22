珠寶工藝藝術家陳智權 11月美國啟動個人巡展

鈦金屬常見被運用於汽車、醫療器材等，珠寶工藝藝術家陳智權11月起於美國加州寶爾博物館及德州休士頓自然科學博物館舉辦個人巡展，呈現鈦金藝術，展現珠寶、鈦金相會結晶。

陳智權擁有美國寶石學院（GIA）及台灣大學企管碩士學位，1989年成立AKA CHEN珠寶工坊，以鈦金藝術作品聞名，作品受女星艾瑪華森（EmmaWatson）、布蕾克．萊芙莉（Blake Lively）等收藏。

2017年，陳智權作品「禪」（ZEN）則納入英國V&A博物館館藏，在V&A博物館官網介紹中，陳智權結合雕塑、裝置和珠寶，重新定義21世紀的珠寶設計。

在此次美國巡展「永恆花園：陳智權鈦金藝術展」中，陳智權也將帶來結合多種元素的作品，例如結合鈦金珠寶、雕塑與繪畫的「地水火風」及「春夏秋冬」等多組系列作品，展品總共將達100件，分布於「賞園」、「格物」、「觀心」子題中展出。

陳智權策展團隊透過新聞稿分享，本次展覽籌畫，由寶爾博物館（Bowers Museum）新任館長奧哈羅（Seán O'Harrow）領導團隊主持策展工作與實施，期盼將象徵21世紀藝術與珠寶嶄新篇章的鈦金工藝介紹給觀展者，而陳智權也成為台灣首名受邀至博物館進行個展巡迴的鈦金藝術家。

此外，此次展覽將搭配友達光電（AUO）最新開發的擬真藝屏（High Fidelity Art Display），其超高解析擬真顯示技術，讓原作畫面投射在數位介面上都能呈現出宛如真跡的紋理，包含在光影變化下鈦金與寶石的切面、線條、色澤、紋理等細節。

「永恆花園：陳智權鈦金藝術展」（The EternalGarden: Titanium Art by Aka Chen）將在11月16日至2025年4月13日於寶爾博物館展出。