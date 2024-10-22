台灣咖啡首場官方評鑑出爐 特選7名、果香多元

台灣咖啡產業策略聯盟不斷導入國際賽事定位精品等級，茶改場近期也舉辦首屆台灣咖啡分類分級TCAGs評鑑，70名農民120件參賽，2組共7名特選等獲獎結果出爐，果香多元獨領風騷。

台灣人愛喝咖啡，包含末端銷售額等在內國內整體市場規模，茶改場統計達新台幣700億元。商機大，促使台灣本地咖啡產業重振發展，並已朝「精品」咖啡之路邁進，今年起每年將有2大評鑑指標，可供老饕依循。

除了8月下旬台灣咖啡產業策略聯盟公布2024台灣首屆COE卓越盃咖啡國際競標結果，共4支咖啡豆拿下「總統獎」殊榮後。農業部茶及飲料作物改良場10月16到18日也舉辦「第一屆台灣咖啡分類分級TCAGs評鑑」賽事，計有來自9個縣市32鄉鎮區70名農民的120件咖啡參賽，結果已經出爐。

茶改場副場長邱垂豐說，賽事由全國33名全國咖啡杯測師中遴選出6名擔任國內感官評審，並邀請日本、韓國及泰國等6名國際評審，共12名評審參與。

水洗處理組誕生特選3名（向陽台灣咖啡、鄒築園、柏香茗茶咖啡莊園）、精選31名及優選14名。其他處理組則有特選4名（名陽園、他扶芽有機農園、一紫紅咖啡莊園、鄒築園）、精選26名及優選25名獲獎。

茶改場副研究員劉千如告訴中央社記者，預計11月中旬將在台北南港展覽館的台灣國際茶酒咖啡展舉辦頒獎活動，部分獲獎農民將參展，鍾愛台灣精品咖啡的饕客可前往品嚐、選購。

也是杯測師的劉千如說，最新統計台灣咖啡112年栽植種面積1210公頃，農糧署統計產值新台幣6.7億元，產量956公噸，對比進口4萬多公噸，占比僅約2.3%；不過台灣咖啡擁有獨領風騷的果香多元特質，是進口咖啡無法抗衡的，也因此，近年國際賽事頻傳佳績。

茶改場場長蘇宗振說，茶改場舉辦賽事旨在奠定台灣咖啡具備3大形象，首先是導入農藥抽檢、使用可溯源標章，確保「安心」形象。

其次是塑造「智慧」形象，包含導入科學化咖啡評鑑制度（TCAGs）及引導產業使用智慧挑豆機提升效率及品質，並產出杯測風味及物理篩選報告書，藉此不斷精進台灣咖啡產製技術。

最後是奠定「特色及精品」形象，運用台灣咖啡風味輪的分類分級概念，經TCAGs分級為特選、精選及優選，讓消費者更容易入門、享受風味，進而選購。