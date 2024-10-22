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嘉基漏斗胸手術 泰北籃球少年不再氣喘吁吁、重拾自信圓夢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
術後楊以信（左）終於可以順暢的呼吸與活動。圖／嘉義基督教醫院提供
術後楊以信（左）終於可以順暢的呼吸與活動。圖／嘉義基督教醫院提供

來自泰北金三角的16歲華僑少年楊以信，熱愛籃球，卻因先天性漏斗胸，心肺功能受限，嚴重影響生活品質。今年10月在社會各界的幫助下來台，於嘉義基督教醫院接受手術，重拾健康與自信。經過手術後，他終於可以好好睡一覺，並且期待著想吃媽媽的咖哩，痛痛快快地打一場籃球。

楊以信的父親楊崇明表示，全家人住在泰北金三角地區，兒子從小罹患漏斗胸，曾在當地求醫，醫生建議持續觀察，病況隨著身體成長而改善。但多年過去，不僅沒有進步，呼吸反而越來越不順、容易疲倦，兒子對任何活動都提不起勁；2年前，有名籃球教練發現兒子的身材條件不錯，鼓勵嘗試籃球，因此愛上了這項運動，甚至參與比賽，找到自信。

楊父表示，但是漏斗胸的困擾卻如影隨形，每次打籃球，最多只能撐10分鐘就氣喘吁吁，提早下場，胸壁內凹的狀況也日益嚴重，導致夜夜難眠，白天精神不濟，成績一落千丈，在學校幾乎每堂課都要換不同樓層的教室，因為呼吸困難，兒子常常爬樓梯爬到氣喘吁吁，只能眼睜睜看著同學快步遠去。

嘉基醫院胸腔外科醫師甘錦康表示，漏斗胸是一種先天性胸廓畸形，會壓迫心肺，影響呼吸功能；因為病人的胸前會有不正常的凹陷，像是可盛水的漏斗而得名，發生的確切原因目前不明。需要評估病人的凹陷狀況、位置以及是否有不適感來決定治療方式，若進行手術，可提高心肺功能、有效的改善外觀及減輕心理壓力。

經過手術後，楊以信終於可以好好睡一覺，他開心地說，「迫不及待想回家，吃媽媽煮的綠咖哩，然後痛痛快快地打一場籃球！」。

醫師甘錦康表示，平均每三、四百人就有一位罹患漏斗胸，男性發生機率大約是女性的4倍，建議家長們，如果發現孩子有胸廓畸形的現象，應及早帶孩子就醫，以免延誤治療時機。

嘉基國際長陳俊和醫師表示，金三角地區環境複雜，楊崇明在當地的戒毒村擔任教師，並照顧許多受毒害影響的孤兒，儘管自身經濟條件困難仍不放棄，嘉基深受他們的故事感動，也了解以信遠赴台灣就醫是一筆龐大的負擔，這次除了甘醫師捐出手術費、醫院員工自願捐款，也感謝社會各界慷慨相助，幫助以信順利完成手術。

愛打籃球的楊以信。圖／嘉義基督教醫院提供
愛打籃球的楊以信。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師甘錦康（左）與楊以信（前）及楊崇明合影。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師甘錦康（左）與楊以信（前）及楊崇明合影。圖／嘉義基督教醫院提供
楊以信（左二）已順利出院，嘉基國際長陳俊和醫師（左一）與醫院同仁送上祝福。圖／嘉義基督教醫院提供
楊以信（左二）已順利出院，嘉基國際長陳俊和醫師（左一）與醫院同仁送上祝福。圖／嘉義基督教醫院提供
術前術後比較。圖／嘉義基督教醫院提供
術前術後比較。圖／嘉義基督教醫院提供

手術 氣喘 醫師

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