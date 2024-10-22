快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

聽新聞
0:00 / 0:00

美加回收多款疑李斯特菌汙染冷凍鬆餅 食藥署曝台現況

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
美國和加拿大召回多款冷凍鬆餅，原因為李斯特菌汙染。圖／截取自美國FDA官網
美國和加拿大召回多款冷凍鬆餅，原因為李斯特菌汙染。圖／截取自美國FDA官網

美國知名食品製造商TreeHouse Foods，製造的多款冷凍鬆餅疑遭李斯特菌汙染，該產品涉及美國、加拿大多達十多個自有品牌，如沃爾瑪公司（Walmart）、目標百貨公司（Target）等，目前已大規模緊急回收；衛福部食藥署表示，經查國內未有相關的食品輸入查驗紀錄

美國食品藥物管理局（FDA）10月18日發布TreeHouse Foods, Inc.公司通報回收冷凍鬆餅產品；加拿大食品檢驗局（CFIA）則在10月21日也發布，要回收該業者生產的多個品牌鬆餅產品，原因都是產品可能遭李斯特菌汙染。

食藥署副署長林金富表示，美加食品管理相關部門近期發布食安警訊，召回多款冷凍鬆餅一案，已於消費者紅綠燈（網址：https://consumer.fda.gov.tw/Light/List.aspx?nodeID=30&rand=1850657409）發布2項資訊，燈號為綠燈，即該回收產品，在台灣未有申請食品輸入查驗紀錄，民眾如前往美加旅遊，應避免購買及食用問題食品。  

李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖，一旦感染李斯特菌症，每個人出現的症狀可能會因年齡、性別和抵抗力強弱等而有所不同，一般會在攝食遭汙染食物後，約12小時內，出現類似感冒或腸胃不適等症狀。

衛福部疾管署衛教資訊指出，免疫力正常者不易遭受李斯特菌感染，感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀，但年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染，導致敗血症及中樞神經系統感染，並以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見，伴隨死亡風險。

林金富提醒，民眾以個人自用自國外攜回或郵寄回國產品，其金額及數量單項價值在1000美元（約3萬3千元新台幣）以下，重量在6公斤以內，得免申請食品輸入查驗，如果輸入供販賣或雖為「個人」自用，但超過免驗限量者，仍須依食安法第30條辦理申請食品輸入查驗，違者將依食安法第47條處辦。

林金富建議，消費者應保持個人及食物衛生，避免進食高風險的食物及飲品，生的肉類應該與蔬菜、熟食和即食食物分開存放，避免進食存放在冰箱超過1天的即食食物，在處理完未經煮熟的食物後，要將手、刀和砧板洗乾淨，孕婦與免疫能力低的人應避免飲用未經消毒的牛奶、進食軟乾酪或未經煮熟的蔬菜，並應徹底煮熟食物才進食。

美國 食安 食藥署

延伸閱讀

TECC與吳怡農關係密切 徐巧芯：壯闊台灣是認證訓練單位

總預算案僵局 卓榮泰：倒閣是非常萬萬不得已手段

美醬料又出包！冒煙的喬進口肋排粉含致癌農藥 逾200公斤遭退運銷毀

柯父病危 民眾黨：柯文哲已請律師申請戒護探視

相關新聞

「左流右新」疫苗第2階段11/1開打 74家全聯門市可接種

「左流右新」疫苗開打第3週，疾管署今天表示，流感疫苗打氣未受國光疫苗變色事件影響，COVID-19疫苗打氣也達去年同期2...

403地震郵輪不來花蓮港 明年免收碇泊費爭取國際旅客

過去國際旅客為欣賞太魯閣國家公園美景，搭郵輪到花蓮旅遊，但403強震重創太魯閣，導致預定靠花蓮港的18艘次全取消。港務公...

職棒總冠軍賽G4明台南登場 市府曝光交通停車懶人包

2024中華職棒大聯盟總冠軍賽象獅大賽第4戰，明天將在統一獅隊主場台南棒球場開打，賽前獅隊主場門票已全數完售，預期將有大...

國道客運沒落已沒人搭車？ 過來人揭2關鍵：真的太硬

你現在還會搭乘國道客運嗎？一名網友分享，自己住在新竹，平時到外縣市大多都是自己開車，除非有喝酒行程，才會搭乘國道客運返回新竹，好奇現今交通非常便利，還有多少人會搭乘國道客運？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新北農村美學文化展登場 體驗農村文化、免費DIY手作

農村旅遊正夯，新北市農業局以農村文化美學為題，集結農村社區的花草植物、地景文化，以及物產的身影，策畫「花影農韻－新北市農...

北捷籲萬聖節裝扮適當 太血腥恐怖可拒送乘客

萬聖節將至，台北捷運今天提醒乘客，若「假鬼假怪」過度，如打扮得太暴露、血腥或恐怖，北捷可拒絕運送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。