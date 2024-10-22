美加回收多款疑李斯特菌汙染冷凍鬆餅 食藥署曝台現況

美國知名食品製造商TreeHouse Foods，製造的多款冷凍鬆餅疑遭李斯特菌汙染，該產品涉及美國、加拿大多達十多個自有品牌，如沃爾瑪公司（Walmart）、目標百貨公司（Target）等，目前已大規模緊急回收；衛福部食藥署表示，經查國內未有相關的食品輸入查驗紀錄。

美國食品藥物管理局（FDA）10月18日發布TreeHouse Foods, Inc.公司通報回收冷凍鬆餅產品；加拿大食品檢驗局（CFIA）則在10月21日也發布，要回收該業者生產的多個品牌鬆餅產品，原因都是產品可能遭李斯特菌汙染。

食藥署副署長林金富表示，美加食品管理相關部門近期發布食安警訊，召回多款冷凍鬆餅一案，已於消費者紅綠燈（網址：https://consumer.fda.gov.tw/Light/List.aspx?nodeID=30&rand=1850657409）發布2項資訊，燈號為綠燈，即該回收產品，在台灣未有申請食品輸入查驗紀錄，民眾如前往美加旅遊，應避免購買及食用問題食品。

李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖，一旦感染李斯特菌症，每個人出現的症狀可能會因年齡、性別和抵抗力強弱等而有所不同，一般會在攝食遭汙染食物後，約12小時內，出現類似感冒或腸胃不適等症狀。

衛福部疾管署衛教資訊指出，免疫力正常者不易遭受李斯特菌感染，感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀，但年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染，導致敗血症及中樞神經系統感染，並以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見，伴隨死亡風險。

林金富提醒，民眾以個人自用自國外攜回或郵寄回國產品，其金額及數量單項價值在1000美元（約3萬3千元新台幣）以下，重量在6公斤以內，得免申請食品輸入查驗，如果輸入供販賣或雖為「個人」自用，但超過免驗限量者，仍須依食安法第30條辦理申請食品輸入查驗，違者將依食安法第47條處辦。

林金富建議，消費者應保持個人及食物衛生，避免進食高風險的食物及飲品，生的肉類應該與蔬菜、熟食和即食食物分開存放，避免進食存放在冰箱超過1天的即食食物，在處理完未經煮熟的食物後，要將手、刀和砧板洗乾淨，孕婦與免疫能力低的人應避免飲用未經消毒的牛奶、進食軟乾酪或未經煮熟的蔬菜，並應徹底煮熟食物才進食。