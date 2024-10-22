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電子煙開罰成案偏低 國教盟憂：已成毒品重要載具

中央社／ 台北22日電

國教行動聯盟今天指出，電子煙已成毒品的重要載具，但衛生福利部稽查後，開罰成案率偏低，可見力度遠遠不足，呼籲與內政部警政署定出更嚴格、有效的查緝措施。

國教盟今天發布新聞稿，理事長王瀚陽接受媒體聯訪指出，「菸害防制法」已全面禁止電子煙，但實施一年半以來，大街小巷仍隨處可見民眾吸食電子煙，相關載具、煙彈也可輕易取得，可見執法不力。

王瀚陽表示，衛生福利部曾統計，新法上路後各縣市稽查50萬件違規案，但開罰僅1200多件，成案率偏低。相關業者看到這一點，恐會覺得「你不會抓我，也不會拿我怎麼樣」。

王瀚陽表示，青少年是新興毒品的主要受害者，而電子煙是毒品吸食的重要載具。例如近年引發爭議的「喪屍菸彈（依托咪酯）」，就是透過電子煙滲透到青少年生活。只有同時加強對載具與煙彈的查緝與監管，才能有效杜絕新興毒品的危害。

王瀚陽呼籲，衛福部應與警政署刑事局合作，制定一套有效的查緝機制，針對新興菸品市場進行全面掃蕩，打擊非法菸品的流通。另外，國民健康署的「青少年吸菸行為調查」及「國人吸菸行為調查」，應由2年1次調整為1年1次；並審慎考慮加熱菸的開放問題，避免重蹈電子煙的覆轍。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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