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世華印尼分會辦心臟醫療講座 台醫師把關台商健康

中央社／ 雅加達22日專電

世界華人工商婦女企管協會印尼分會日前在雅加達和峇里島舉辦心臟血管醫療講座，邀請來自亞東紀念醫院副院長張淑雯領軍的心臟專科醫療團隊，向台商及僑界介紹心絞痛與心肌梗塞，並教導心肺復甦術CPR。

世界華人工商婦女企管協會印尼分會19、20日在雅加達和峇里島各舉行一場心臟醫療講座，吸引計近300人參加。

世界華人工商婦女企管協會印尼分會發布新聞稿表示，該講座是由世華印尼分會主辦，雅加達台灣學校、雅加達台灣工商聯誼會及峇里島台灣工商聯誼會合辦。

世華印尼分會創會長張裕青表示，隨著經濟發展，人們的生活型態日益趨向高營養、高壓力，而產生許多文明病。其中，心血管疾病堪稱是現代文明病中的頭號殺手，而急性心肌梗塞更是殺手中的殺手，患者同時容易合併三高（高血壓、高血糖及高血脂）及肥胖，由於忽視治療而遭遇急性心肌梗塞n。

她指出，有鑒於海外醫療品質與就醫環境不便，凸顯出緊急醫療處置及日常居家照護的重要性。因此特別邀請台灣亞東紀念醫院赴印尼舉行醫療講座，讓台商可以更認識有關心臟血管的醫學知識。

世華印尼分會感謝亞東紀念醫院國際醫療部主任黃裔貽安排，派出醫療團隊心醫中心主任吳彥雯醫師以及急診部主任蔡光超醫師講解「心絞痛、心肌梗塞和日常急救及居家照護」。

世華印尼分會表示，講座幫助大家增加更多的專業的醫療與急救常識，在日常生活中不僅能自救也能助人。

此外，張裕青擁有在台灣豐富的臨床心臟加護單位護理師經驗，在講座中也分享了許多臨床照顧經驗與居家照護。

吳彥雯指出，「心肌梗塞」意指心血管血流的「完全堵塞」，使心臟失去血液、缺氧，人就會昏倒、猝死。而之所以會造成心臟血管的堵塞，有幾種原因，包括血栓，另外則是動脈粥狀硬化，也就是血管內皮發炎、壞死後，纖維化的組織堵住血管。

她補充說，引發血栓、動脈粥狀硬化的原因包括年紀超過35歲後血管逐漸硬化、過重、過胖、體脂肪過高、高血壓、高血脂（高膽固醇）、高血糖、日常生活中有抽菸習慣、壓力大、過度疲勞、長期失眠等。

吳彥雯提醒，有一半的人在心肌梗塞前，不會有胸悶胸痛的症狀，反而在1個月前可能曾有胃痛、肩膀疼痛等症狀。

醫師蔡光超在講座上教導心肺復甦術CPR。國際醫療部主任黃裔貽則介紹亞東醫院的業務和服務項目希望能為印尼返台就醫的台商服務。

心肌梗塞 雅加達

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