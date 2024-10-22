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裡冷林道18.4K邊坡崩塌初步搶通 林業署台中分署籲暫勿進入

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
裡冷林道18.4K邊坡崩塌初步搶通，林業保育署台中分署考量安全籲暫勿進入。圖／林業保育署台中分署提供
裡冷林道18.4K邊坡崩塌初步搶通，林業保育署台中分署考量安全籲暫勿進入。圖／林業保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署所轄裡冷林道18.4K受0403花蓮地震及凱米颱風豪雨影響，今年8月發生大型崩塌，該路段受土砂掩埋約140公尺，台中分署已完成初步搶通作業，但邊坡仍處極度不穩定，時有土石崩落情況，台中分署呼籲民眾暫勿進入該林道，維護自身安全。

林業保育署台中分署表示，今年8月4日裡冷林道18.4K邊坡發生崩塌，大量土石崩落掩埋林道，崩塌範圍自路面向上延伸約150公尺，委託調查團隊空拍分析，新生崩塌坡面目前仍屬極度不穩定狀態，搶通過程中仍發生土石崩落，經該分署克服施工過程多次土石突然崩落危機，積極施業後，前天完成初步搶通。

台中分署指出，裡冷林道18.4K崩塌路段地質破碎，搶通後崩塌落石風險仍極高，為維繫國有林森林經營基礎路網功能及保障通行安全，該分署已編列114年度經費辦理該路段崩塌地處理工程規劃作業；目前該林道19K至37K路段尚有改善工程施工，林道沿線大型機具及工程車輛進出頻繁，山區午後天氣多變，為維護民眾安全，台中分署呼籲民眾暫勿進入。

裡冷林道18.4K邊坡崩塌初步搶通，林業保育署台中分署考量安全籲暫勿進入。圖／林業保育署台中分署提供
裡冷林道18.4K邊坡崩塌初步搶通，林業保育署台中分署考量安全籲暫勿進入。圖／林業保育署台中分署提供

崩塌 林業署 落石

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