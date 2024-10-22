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潭美颱風沒「海陸警」仍將強風豪雨 粉專示警這些地區：外出留意安全

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
潭美颱風的路徑潛勢預報。圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」
潭美颱風的路徑潛勢預報。圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」

輕度颱風潭美不會登陸台灣，但可能對台灣天氣造成劇烈影響。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今年第20號颱風潭美今天凌晨生成，預計明天至周五最接近台灣，雖然暴風圈不會掠過台灣近海，「當然就沒有發布警報的問題」，但其外圍環流可能會與東北季風發生輻合作用，且雨勢可能不小。

「觀氣象看天氣」表示，搭配台灣地形，明天至周五也將對東北部、花東地區帶來豪雨，而嘉義以北地區、特別是沿海，同樣明天至周五易出現7-9級強陣風。

「從氣象署區域模式預報可以看到，周四影響最劇烈」，「觀氣象看天氣」表示，預計東北部山區可能會出現250毫米以上雨量，達到大豪雨規模，且陣風可能會有7級左右，感受上會十分有颱風的氛圍，提醒明天至周四東北部地區、周四、周五花東地區民眾，外出留意自身安全。

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