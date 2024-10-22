秋颱潭美不侵台仍會強風豪雨 專家：後方還有擾動將發展

潭美颱風今天凌晨2時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，這次潭美颱風的預報調整得非常快，沒有像山陀兒颱風那時拖拖拉拉；從過去幾天的校驗來看，太平洋高壓勢力比預報要來得強一些，這段時間的衛星雲圖也可以看得出來潭美的雲層一直在往菲律賓方向擴展，颱風環流呈現東西向的狹長狀，中心持續以偏西到西南西的走向在移動，逐漸靠近菲律賓東方海面。

他說，預期今天晚間到明天北邊的西風槽將會通過長江下游，然後繼續向東移動，槽線似乎比前2至3天的預報要來得淺，雖然仍會造成高壓脊出現相對弱點（鞍形場），但是弱點預報的位置比前2天看起來要來得偏北，而且也比較不明顯，對於潭美的影響程度就小了很多，預估應該只會讓颱風略為放慢速度，方向上則是應該會順利的繼續往西穿越呂宋島，接著繼續受高壓脊引導，往南海、越南沿海方向移動。

後方預期另一個擾動也會發展起來，吳聖宇表示，也是屬於範圍頗大的系統，讓太平洋高壓無法伸入潭美以東，也是潭美不會偏北轉向的另一個主要原因。潭美颱風不會直接靠近台灣，影響的情況也會有所變化。預估今天晚間北邊的大陸高壓前緣會先往南延伸到台灣附近，東北季風開始增強，迎風面地區降雨逐漸增多。

吳聖宇表示，明天大陸高壓持續帶來東北季風，同時潭美颱風也在往呂宋島靠近，兩者之間形成較明顯的氣壓梯度，導致東北季風強度更強，迎風面包括北海岸、東北角、大台北東側山區、宜蘭、花蓮北部一帶的地形累積降雨會愈來愈明顯，開始有較大的累積雨量發生。西半部沿海有強陣風，陣風可能來到7至9級，嘉義以北沿海比較明顯。

周四潭美颱風通過呂宋島進入南海，吳聖宇表示，颱風北側的偏東到東南風湧入台灣東部海域，跟北邊大陸高壓之間的東北季風形成交會，雖然看起來還不像是非常明顯的共伴效應，但預期在桃園以北、大台北、宜蘭、花蓮甚至到台東一帶仍會有顯著的降雨，尤其是基隆北海岸、東北角到宜蘭等地，有豪大雨發生的機會。西半部沿海地區、東南部沿海、恆春半島等地持續要留意強陣風，特別是台南以北到桃園沿岸空曠地區，陣風可能來到8至10級。

他說，周五潭美在南海逐漸加速向西移動，北邊帶來東北季風的大陸高壓也向東移動，台灣附近整體風向轉為偏東風，降雨較大的區域會往東半部，尤其是花東、恆春半島一帶調整，大台北、宜蘭一帶的降雨逐漸減小，整體雨量也會縮減，但是花東、恆春半島等地仍有較大雨勢機會。西半部沿海的風力則會因為進入背風面而大幅度減弱下來。

周末天氣部分，吳聖宇表示，台灣附近維持偏東到東北風環境，迎風面地區仍有局部短暫陣雨，降雨量回到正常值，其他地方為多雲到晴，安排活動應該是不受影響。

吳聖宇表示，菲律賓以東到關島一帶將會發展另一個擾動系統，後續的變化還有待觀察，目前擾動尚未成形，可能要等到未來幾天擾動發展更為明確後，預報的資料才會比較可信一些，但大致來說似乎是以北上的趨勢為主，繼續再觀察即可。

「這次潭美颱風的預報又是一個很好的例子」，吳聖宇表示，秋天的颱風預報不易，預報資料的變動性大，見到黑影就開槍的話，很容易造成無謂的預報困擾，也讓接受資訊的人容易無所適從，還是慢慢來反而比較快，也比較好。