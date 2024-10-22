抗生素≠消炎藥 濫用恐養出超級細菌…醫示警常見錯誤觀念

「醫師可以開抗生素給我嗎？聽說吃這個好得比較快」許多人看診時，會希望開好一點的藥、想快點復原。台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，病患口中的猛藥常常就是「抗生素」，或許可以盡快好起來，卻也可能導致人體免疫力下降，甚至產生抗藥性。

張峰義說，抗生素被喻為「救命仙丹」，但如果不當使用、濫用，將產生抗藥性危機。抗生素只能殺細菌，不能殺病毒，幾乎所有的感冒、上呼吸道感染都是病毒所引起，但有超過半數的國人對抗生素有錯誤認知，包括擅自停藥等不當使用方式。濫用或誤用抗生素，會讓細菌對抗生素產生抵抗力，增加住院天數及治療費用。

全球正面臨多重抗藥性及超級細菌的威脅，估計至2035年，全世界平均壽命下降1.8年。台北醫學大學附設醫院感染科主任莊涵琄提到，國內抗藥性問題影響範圍廣大，除住院、高齡族群病人外，多重抗藥性問題也延燒至門診、小兒科病人，整體醫療環境都面臨抗藥性挑戰。

抗生素抗藥性已成全球健康十大威脅，尤其，台灣的醫學中心及區域醫院抗藥性細菌比例持續攀升，抗生素抗藥性細菌比例最高增加至3倍。莊涵琄認為，抗藥性細菌將使患者病況更為棘手，在治療時必須使用多種藥物，將造成每年健保龐大支出，衝擊國家財政。

民眾不當使用抗生素，其中以自行停藥占多數。另外，覺得使用有效也會「好康道相報」，常見的錯誤觀念還包括以下行為：

1.認為抗生素就是消炎藥，可以減輕不適部位的發炎反應。

2.以為抗生素會傷害身體，自行隨意減量或停藥。

3.有症狀自行購買或請醫師開立抗生素，可能會破壞身體免疫系統。

4.覺得藥到病除，也分享給身旁親友；看病治療要對症下藥。

台灣感染管制學會理事長王復德表示，人類盡全力抵抗疾病，微生物也會取得抗藥性，演變出更強毒性，這是一場永無止境的戰爭。全民一定要建立正確的抗生素要藥知識，才能防治抗藥性超級細菌的產生，否則未來恐面臨無抗生素藥物可用的困境。

王復德說，只有細菌性的發炎或懷疑是因為細菌感染時，才需要使用抗生素，例如拔牙手術、感染性肺炎、泌尿道發炎、婦科發炎等情況。他提醒，遵守「四不一要」原則，不主動要求抗生素、不隨便買抗生素、不吃別人或給別人吃抗生素、不隨便停藥、要遵守醫囑使用抗生素。

因應抗生素濫用危機，行政院計畫自明年起，投入2億元致力在5年內達成抗生素減量使用5%，及超級細菌「碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌」（CRAB）感染率下降10%的目標。疾管署署長莊人祥表示，衛福部已提出「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，希望提高民眾和醫療專業人員對抗生素抗藥性的認知。