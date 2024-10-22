99歲翁少半邊肋骨「被一根一根切下來」 醫曝原因：為了救命

過去醫療技術尚未發達，許多疾病的治療方式放到現代，是令人難以置信的。胸腔科醫生蘇一峰分享一張「消失一半肋骨」的X光照，說明一名病患過去為了治病而切除6、7根肋骨。

胸腔科醫生蘇一峰在臉書上表示，一名高齡99歲的爺爺來看診，一照X光發現爺爺的一半胸腔竟是黑色的，顯示病患的肋骨有6、7根消失。蘇一峰推測，該名病患過去曾是健康的青年，民國四十年染上肺結核，不停發燒、咳嗽，甚至咳出血。

當時全台每年有兩萬人死於肺結核，那時並沒有有效的應對藥物，只能自費使用鏈黴素（streptomycin），但是價格非常高昂，許多病患因此傾家蕩產，而且即使自費打針，還是有許多人治療失敗死亡。

由於肺結核的致病菌「結核菌」是喜歡氧氣的細菌，喜歡生長在氧氣充足的肺部，因此有醫生想到，讓肺部沒有空氣，是不是就能治療肺結核？但是要讓肺部沒有空氣，就要打斷肋骨取出，讓肺部塌陷，才能把肺結核菌悶死。

民初知名作家鍾理和當時也得到肺結核，並接受兩次「胸腔整形手術」，拿掉肋骨保命。而這位病患也接受相同的手術，拿掉6、7根肋骨，真的抑制住結核菌生長，並活到現在99歲，可惜爺爺目前失智，無法自己訴說經歷，只剩下身上的治療痕跡承載著過去的歷史。