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第2次氣候變遷對策委員會周四登場 民團籲吃素減排

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今天公民團體與學者表示，地球暖化約30%是由甲烷造成，其中畜牧業更占大宗，呼籲深度節能也應包含吃素食來減少溫室氣體排放。圖／台灣公民參與協會提供
今天公民團體與學者表示，地球暖化約30%是由甲烷造成，其中畜牧業更占大宗，呼籲深度節能也應包含吃素食來減少溫室氣體排放。圖／台灣公民參與協會提供

總統府「國家氣候變遷對策委員會」第二次會議將於10月24日周四召開，「深度節能」將是本次會議主題之一，今天公民團體與學者於立法院召開記者會表示，地球暖化約30%是由甲烷造成，其中畜牧業更占大宗，呼籲深度節能也應包含食物減排，政府也應增列植物性飲食發展藍圖及永續發展路徑。

三軍總醫院基隆分院首任院長陳惟華表示，讓地球短期就能降溫的關鍵第二大溫室氣體被嚴重忽略，在過去兩個世紀裡，大氣中的甲烷濃度增加了一倍多，約60%來自人為甲烷排排放，而地球暖化約30%是由甲烷造成，且甲烷在大氣中20年期捕獲熱量的能力是二氧化碳的84倍，其中最大的人為排放來源是農業，大部分來自牲畜的糞便和反芻動物的打嗝。如果全球甲烷承諾確實在2030年將甲烷排放量減少30%，則到2050年可以消除超過0.2度的升溫。

台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓表示，政府應該加速「範疇3」的碳盤查，增列植物性飲食發展藍圖及永續發展路徑，讓企業及消費者有法可循，政府要展現淨零減碳的極大企圖心，就需投入更多資源深入研究植物性飲食在永續、健康、經濟3個面向的巨大正面效益，應參酌如丹麥農業部所提出「丹麥植物性飲食行動計畫」來制定「我國植物性飲食行動計畫」，掌握每年植物性蛋白質需求的成長趨勢4%到11%，僅需取得1%到3%的市場份額，就可帶來相當於約新台幣2025萬至607.5億元的營收。

台灣素食營養學會理事何美鄉表示，植物性飲食已在近年來被證實有益健康，包括降低肥胖、心血管疾病、高血壓、糖尿病風險。而台灣研究，也證實素食者的健保使用比葷食者少，尤其在血脂問題、高血壓、和憂鬱症等，而飲食介入卻鮮少在台灣醫界施行。政府應以健康一體的理念，攜手食品供應鏈相關業者，從種植、養殖、生產，以供應低碳排、高營養密度、符合國人品味的植物性飲食為目標。

屏東縣珍愛環境推廣教育協會理事長陳明泉指出，台灣2018年第4次修改每日飲食指南手冊時仍強調動物性是優質蛋白質及來源，而2023年台灣人均肉類攝食量已達每年87.2公斤，超過世界人均43公斤的1倍之多，不利國人健康及永續環境的維持，衛福部應立即修改「每日飲食指南手冊」，因應氣候變遷、宣導正確營養健康知識。

台灣公民參與協會創會理事長、總統府氣候變遷對策委員會委員何宗勳表示，「深度節能」代表任何一個可以節能的環節都不能輕忽與放棄，根據2024年「國家溫室氣體排放清冊報告」的數據，2022年農業部門占全國溫室氣體排放約2%，一天不吃肉就可以減少二氧化碳排放2.4公斤，承諾在本次氣候變遷委員會將說明本議題，讓政府更加重視。

氣候變遷 永續 素食

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