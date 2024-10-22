潭美颱風路徑不排除北偏 氣象署：嚴防豪雨、恐風強浪大

今年第20號 颱風 潭美 颱風今天凌晨2時生成，中央 氣象署 臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，潭美雖不直襲，北宜花嚴防劇烈降雨。

氣象署表示，潭美颱風未來預計朝西往呂宋島及南海移動，直接襲台機率較低，但是颱風外圍環流和東北季風將為迎風面帶來顯著豪雨，各地也有強風大浪。

今天下半天開始東北季風增強，北台灣會逐漸轉為有短暫雨的天氣。氣象署說，明天宜蘭山區開始有明顯的累積降雨，花東雨勢快速增加。而周四、周五宜花東、北北基要防範豪雨，尤其宜蘭花蓮山區、大台北山區及北海岸要嚴防局部大豪雨的可能性；這段期間避免前往上述山區活動，行經脆弱路段也請務必提高警覺注意路況。

另外，氣象署表示，今天下半天開始，台灣沿海的風浪也會明顯轉強，台南以北沿海空曠地區、北海岸、恆春半島和各離島將有9至11級強陣風，尤其恆春半島及澎湖風力可能達12級，其他地方也會有比較強的陣風出現；海上浪也相當大，普遍高達3至5米，澎湖、綠島、蘭嶼、恆春半島可達6米，這幾天避免前往海邊活動，有海上交通需求的民眾要注意最新船班資訊。

氣象署表示，潭美颱風在往西移動的過程，路徑還有北偏或南偏的空間，加上它與東北季風交互作用的情形，會影響實際風雨的程度，提醒宜花東、北北基民眾，要持續關注後續的最新氣象資訊。