聽新聞
0:00 / 0:00
潭美颱風路徑不排除北偏 氣象署：嚴防豪雨、恐風強浪大
氣象署表示，潭美颱風未來預計朝西往呂宋島及南海移動，直接襲台機率較低，但是颱風外圍環流和東北季風將為迎風面帶來顯著豪雨，各地也有強風大浪。
今天下半天開始東北季風增強，北台灣會逐漸轉為有短暫雨的天氣。氣象署說，明天宜蘭山區開始有明顯的累積降雨，花東雨勢快速增加。而周四、周五宜花東、北北基要防範豪雨，尤其宜蘭花蓮山區、大台北山區及北海岸要嚴防局部大豪雨的可能性；這段期間避免前往上述山區活動，行經脆弱路段也請務必提高警覺注意路況。
另外，氣象署表示，今天下半天開始，台灣沿海的風浪也會明顯轉強，台南以北沿海空曠地區、北海岸、恆春半島和各離島將有9至11級強陣風，尤其恆春半島及澎湖風力可能達12級，其他地方也會有比較強的陣風出現；海上浪也相當大，普遍高達3至5米，澎湖、綠島、蘭嶼、恆春半島可達6米，這幾天避免前往海邊活動，有海上交通需求的民眾要注意最新船班資訊。
氣象署表示，潭美颱風在往西移動的過程，路徑還有北偏或南偏的空間，加上它與東北季風交互作用的情形，會影響實際風雨的程度，提醒宜花東、北北基民眾，要持續關注後續的最新氣象資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言