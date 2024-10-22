快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

聽新聞
0:00 / 0:00

潭美颱風路徑不排除北偏 氣象署：嚴防豪雨、恐風強浪大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
潭美颱風周四、周五距離台灣最近，北東嚴防豪雨，全台風強浪大。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
潭美颱風周四、周五距離台灣最近，北東嚴防豪雨，全台風強浪大。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

今年第20號颱風潭美颱風今天凌晨2時生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，潭美雖不直襲，北宜花嚴防劇烈降雨。

氣象署表示，潭美颱風未來預計朝西往呂宋島及南海移動，直接襲台機率較低，但是颱風外圍環流和東北季風將為迎風面帶來顯著豪雨，各地也有強風大浪。

今天下半天開始東北季風增強，北台灣會逐漸轉為有短暫雨的天氣。氣象署說，明天宜蘭山區開始有明顯的累積降雨，花東雨勢快速增加。而周四、周五宜花東、北北基要防範豪雨，尤其宜蘭花蓮山區、大台北山區及北海岸要嚴防局部大豪雨的可能性；這段期間避免前往上述山區活動，行經脆弱路段也請務必提高警覺注意路況。

另外，氣象署表示，今天下半天開始，台灣沿海的風浪也會明顯轉強，台南以北沿海空曠地區、北海岸、恆春半島和各離島將有9至11級強陣風，尤其恆春半島及澎湖風力可能達12級，其他地方也會有比較強的陣風出現；海上浪也相當大，普遍高達3至5米，澎湖、綠島、蘭嶼、恆春半島可達6米，這幾天避免前往海邊活動，有海上交通需求的民眾要注意最新船班資訊。

氣象署表示，潭美颱風在往西移動的過程，路徑還有北偏或南偏的空間，加上它與東北季風交互作用的情形，會影響實際風雨的程度，提醒宜花東、北北基民眾，要持續關注後續的最新氣象資訊。

氣象署 潭美 豪雨 颱風

延伸閱讀

潭美颱風生成風浪起蚵農憂 暫緩拖蚵棚出海放養

潭美颱風這2天影響最劇、恐共伴效應…氣象署：北東風雨顯著 加強警戒

潭美颱風生成！明晚起降雨增 這天距離台灣最近…專家示警別爬山

潭美颱風可能造成威脅 粉專：北部大雨、宜花東強降雨

相關新聞

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

潭美颱風今凌晨2時生成，預估侵台機率低，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估明下半天，颱風暴風半徑擴大近300公里，周四、周...

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質23日亮橘燈

環境部表示，明天東北季風增強，將挾帶境外PM2.5影響台灣空氣品質，影響程度視上游中國污染物累積情形及氣象條件而有所變化...

林肯中心爵士樂團合體馬沙利斯 抵台首辦見面會

2002年爵士音樂名家溫頓‧馬沙利斯與林肯中心爵士樂團訪台，當時只在國家音樂廳演出一場，盛況空前；睽違22年再度造訪，馬...

窯火與戰火 金門陶瓷工藝展開幕展出兩岸三地精彩作品

首度舉辦的兩岸陶與瓷工藝之美特展今天盛大登場，以「火」為核心展覽意象，展出台灣、金門、德化三地陶藝家的優秀作品，「窯火」...

台灣咖啡節「齊聚好咖」將登場 聯名商品今搶先發表

雲林縣政府將自10月26日起連續2周5天在古坑綠色隧道舉辦「2024台灣咖啡節」，今天率先發表跨縣市、跨國際打造的各式咖...

南投縣魚池鄉澀水竹編暴龍復活了 侏羅紀暴龍步道多了恐龍蛋

南投縣魚池鄉澀水森林水上步道沿線台灣桫欏、蛇木、鬼桫欏及蕨類生態豐富，被大家稱作「侏羅紀公園」，當地社區一度設置竹編暴龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。