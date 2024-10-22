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同時患上2病…女接受達文西手術切除子宮 3天就出院

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭呂姓女子（中）長年受到子宮肌瘤、子宮肌腺症之苦，害怕術後恢復時間太長沒有動手術，8月接受自然孔達文西手術，術後3天即可出院，恢復良好。圖／羅東博愛醫院提供
宜蘭呂姓女子（中）長年受到子宮肌瘤、子宮肌腺症之苦，害怕術後恢復時間太長沒有動手術，8月接受自然孔達文西手術，術後3天即可出院，恢復良好。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭呂姓女子罹患子宮肌瘤與子宮肌腺症，深受經痛、經期異常之苦，由於婦科手術術後恢復時間長，一直不願動刀，直到今年中到羅東博愛醫院就診，接受達文西微創手術，從陰道深入機械手臂切除子宮，術後3天出院，終於解決多年困擾。

子宮肌瘤是常見的婦女病症，子宮內肌肉層生出肌肉瘤，雖然屬於良性瘤，仍會造成經血過多、經痛等症狀；子宮肌腺症則是子宮內膜組織剝落時進入肌肉層，同樣會引發劇烈經痛與經期異常等症狀。2種症狀皆好發於40到50歲婦女，一般通過手術摘除子宮才能根治。

博愛醫院指出，呂小姐今年43歲，多年前就罹患這2種病症，一直不願接受手術，經期來時強自忍耐。今年中旬，呂小姐再次到診追蹤病況，醫師發現肌瘤有成長的現象，抽血數值異常，可能有癌變的風險；由於呂沒有生育計畫，雙方討論後決定進行子宮切除手術。

醫師許漢釧告訴呂小姐，可以接受較新的自然孔達文西手術，不同於傳統手術必須開腹，這類手術透過達文西機械手臂，以陰道作為切口，伸入後在體內切除、縫合，更加精準安全，也可以將傷痕隱藏在體內，降低感染風險，術後快速恢復。

呂小姐8月中接受手術後，第2天就可以下床行走，第3天出院，追蹤至今恢復狀況良好；她說，去年接受盲腸手術後多次疼痛發炎，才對動刀心生畏懼，這次聽到醫師推薦自然孔達文西手術沒有傷口問題，也不用到外縣市動手術，才下定決心。

博愛醫院表示，本次手術由台北振興醫院婦產部醫師李偉浩執刀，2院過去即建立跨院合作機制；不只婦產科，心臟血管內外科、泌尿外科等急重難手術也都建立起跨院綠色通道，讓患者在宜蘭就能接受醫學中心級別的手術品質。

子宮肌瘤 微創手術 醫師

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