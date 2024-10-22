潭美結構很特殊 颱風論壇：搞不好「沒警報卻有颱風」

潭美颱風今天凌晨2時生成，最新路徑潛勢預報的侵台可能性大幅降低，不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，潭美不僅一路向西，連誤差範圍都退出台灣，所以颱風確定不來了，「潭美的結構很特殊，暴風圈沒摸到，但台灣一樣有事」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為潭美颱風的前身，是一種叫做「季風低壓」的東西，特性是「環流範圍超大，內弱外強」。最終結果就變成颱風本體襲菲律賓，但強大的外圍環流，也同時橫掃台灣，從Windy的風力模擬圖看，但台灣東部、西部沿海紅黃一大片，但這算是颱風的「外圍環流」，搞不好會發生「沒有警報卻有颱風」的詭異情況。而且東北季風也有幫忙加成，讓它外圍環流超大。

至於可能影響台灣的時間點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以現在的預報，周四至周五颱風距台灣最近，各地影響程度預估：北基、東部、恆春有陣陣強風大雨，西部沿海、澎湖風超大、10級起跳。「2024什麼鬼都有，今年大概是什麼颱風博覽會」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，跟這次很類似的狀況，3年前其實發生過，2021年的圓規颱風，本身登陸菲律賓，但外圍環流讓台灣風雨超大，東部暴雨、西部強風，大家經歷了一個沒有颱風警報的颱風夜。