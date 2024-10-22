最多省383元！他分析3家速食店「窮鬼套餐」 釣出更划算撇步

有一名網友在論壇Dcard上以「現在速食店的價格都這麼殺嗎」為題發文，他表示，常看到「麥當勞星級點」的廣告，於是好奇研究了一下各家知名速食店的「窮鬼套餐」，分析到底有沒有比較省，提供給大家參考，並希望能與網友交流切磋更厲害的省錢方法。貼文一出，引發網友熱議。

原PO分享他研究三家速食店「窮鬼套餐」的心得，首先是「麥當勞的1+1」，他指出「麥當勞1+1」最省錢的點法，應該就是勁辣香雞翅+紅茶，可以省到37元，不過他自己最常買的搭配是麥克雞塊+可樂，只省30元。他覺得麥當勞的單價算便宜，但缺點就是容易吃不飽只能當點心，不過吃雞塊可以省掉30元就是很幸福。

「麥當勞的1+1」。 圖／官網

第二家是必勝客的「尖叫自由點」，午餐只要99元真的滿划算的，如果選雙層美式臘腸披薩+芝心香腸再配個可樂，就可以吃飽，約省70元，等於省了一個便當的價格。他覺得最省的大概是299組合套餐，最多可以省到383元。若選日式照燒雞披薩+酥炸杏鮑菇+可樂，可能要找朋友一起分食，怕獨享會吃不完。

必勝客的「尖叫自由點」。 圖／官網

第三家是公司附近的漢堡王，雖然「超省自由配」159元價格小高貴，但是點心可選二種。若選雙層火烤牛肉堡+洋蔥圈+辣薯球+可樂，吃得飽，最高還可省106元。

漢堡王的超省自由配。 圖／官網

原PO最後總結指出，若依省錢程度，依序是必勝客>漢堡王>麥當勞，但他個人的回訪率，則是麥當勞>必勝客>漢堡王，因為離家近就是王道。

貼文一出後，不少吃過的網友都大讚，紛紛表示「快比便當店便宜了，上次買個香腸飯居然要130」、「有時買速食套餐真的很划（算），比外面隨便一餐都便宜」、「必勝客真的價格滿低的，打到骨折」、「平常必勝客大披薩怕會吃不完，這次有三種價格選，滿划算的」、「謝謝整理，月底有著落了」。

此外，還有不少網友回應「我都吃兩份1+1，兩個漢堡吃得飽」、「兩個1+1就可以解決一餐了」、「1+1超讚，漢堡加小杯飲料剛剛好」、「麥當勞吃不飽，但是現在有獵人」、「漢堡王常常有99元的優惠，而且無糖綠茶有一個特別的味道，很好喝」。

不過，也有網友指出「1+1最划算是漢堡吧，雞翅加小杯飲料50你覺得有便宜？」、「提到漢堡王，不用真正的優惠券是認真的嗎？哈哈哈，還是原PO不知道」、「漢堡王我都會從蝦皮買電子券再去店面換」、「漢堡王有那種網路優惠券一個花生牛堡+小薯+中杯飲料99，然後搭學生證再送4塊雞塊」。