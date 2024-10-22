合理？鮭魚之亂改名登記可達40字 原住民命名未按名譜卻遭拒

台中市議員朱元宏指出，有原住民到戶政所改名登記，但名字不在名譜中被拒，朱指出，一般民眾取名不僅無須受限於名譜，甚至「鮭魚之亂」改名登記超過40字，但原住民族人卻仍需依據「名譜」登記，違背文化包容原則，限制原住民文化權利。民政局與原委會表示將加強職能與文化教育。

市議會今舉行民政業務質詢，朱元宏強調，戶政所人員第一線面對民眾，應該嫻熟相關法令、多些包容同理心。他說，有位原民反映，到戶政所改名，卻因所改的名字不在所謂的「名譜」內，被拒登記。朱元宏問，「所謂的名譜是怎麼造冊的？」

朱元宏說，為了吃鮭魚壽司，戶政單位允許改名，各種五花八門的名字，甚至長達40字也接受，但對原住民的命名登記卻要如此要求？他建議，戶政系統應將名譜僅作為參考，而非硬性限制，同時與原民會合作推動更包容的命名政策。

他認為，市政府應立即檢討並修訂原住民族人命名政策，確保原住民享有與其他市民同等的命名自由。加強戶政人員的文化認知培訓，避免類似事件再次發生，保障所有族群的文化多樣性。「名字不應成為文化傳承的障礙，市府必須展現包容的態度，尊重每一位市民的文化傳統與創新。」朱元宏強調。