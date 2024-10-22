批勞動節放假亂象多 全教總籲五一、教師節列國定假日

立法院明日將召開「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，其中，五一勞動節、教師節是否列入國定假日，全國放假，尤其為外界關注焦點。全教總今日召開記者會，批評現行勞動節並非所有勞動者都放假，產生眾多「五一亂象」。民眾黨立委麥玉珍也表示，支持將教師節、勞動節雙雙列為國定假日，從明年開始實施。

全教總理事長侯俊良表示，現行「紀念日及節日實施辦法」本來是行政規則，只要內政部願意修正法規命令就可以解決，但行政院、內政部卻長期沒有積極處理。

侯俊良批評，勞動價值是全世界的普世價值，結果台灣的勞動者至今還是被分化，在勞動節當天衍生許多「五一亂象」。除了軍公教警消、醫護人員都無法休假，在教學現場，幼教的教保員適用勞基法、可放假，公立幼稚園老師不行，而私立幼兒園老師也屬於勞基法管轄，一國多制造成教學現場混亂。

麥玉珍說，紀念日和節日的意義不僅僅是放假，更乘載著歷史、文化的內涵。目前紀念日放假只是行政命令，對勞動者保障不全，因此民眾黨提出的紀念日及節日實施條例草案版本，主張所有勞動者都能享受一天的休假權利，將教師節、勞動節雙雙列為國定假日，放假一天，並從明年開始實施。

國民黨立委徐欣瑩表示，目前朝野立委針對紀念日及節日實施條例共提出7個版本，她身為內政委員會的召委，也在輪值排案的第二周就將公聽會排入議程，回應大眾期待。針對全教總希望教師節改為國定假日，徐欣瑩強調，對於「至聖先師」孔子有教無類、老師長期作育英才，她也表達十二萬分的敬佩，希望在社會大眾有共識的情況下，立法院可以朝這個方向著手修法。