快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵空中鳳城2度招商！調降5大條件 盼吸更多廠商投標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」10月14日二度召開招商說明會，並招商調降5大條件，盼吸引更多廠商投標。聯合報系資料照
台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」10月14日二度召開招商說明會，並招商調降5大條件，盼吸引更多廠商投標。聯合報系資料照

台鐵鳳山車站是僅次高雄站、新左營站的高雄第3大站，改造為複合型車站大樓「空中鳳城」，要成為當地新地標，但5月14家業者參與說明會，竟無人投標，因此10月14日二度召開招商說明會，並有7家廠商參與。台鐵公司表示，第2次招商調降契約年限、定額及變動權利金等5大條件，盼吸引更多廠商投標。

空中鳯城由交通部鐵道局興建，以古城為建築意象，是由既有鳳山車站上方延伸興建主體為1幢3棟的車站共構大樓，分別為A棟10樓、B棟6樓及C棟（電梯棟）3樓，總樓地板面積4萬3187.65平方公尺（以實際點交為準）。

空中鳯城為全台首座擬結合百貨、電影院、青創中心等多元場域的車站商場，交通十分便利，且鳳山區人口為全高雄市之冠，未來發展可期，透過引進民間資金與創意，打造以車站為中心的高品質生活服務空間，提供交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務與機能，盼能為鳯山的地方產業發展注入活力。

台鐵資產開發處副處長張育誌表示，為吸引更多廠商投標，空中鳳城2度招商已重新調漲招商條件，包含契約年限從原先的30年延長至32年，拉長業者營運期間，有利業者回收年限更長；定額權利金從原先的前10年550萬，調降至400萬，第11年起恢復為750萬，且變動權利金也從原先的業者總收入10億以下需抽成，改為2.5億以下不抽成。

房屋稅原先是由承租人負擔，但考量業者營運前提較為辛苦，因此改為前5年由台鐵公司負擔，減輕業者負擔，預估房屋稅第1年為1400萬，之後逐年遞減，到第5年約1000萬；業者的合作聯盟夥伴從最多3家增至5家；另規定投資人一定要設置引進電影院，以呼應地方需求。台鐵預估，這次條件調降將讓預估整體收入，從原先估算的8億元降為6億元，以爭取民間投資8.53億元。

台鐵表示，本案已自9月30日起公告招標，10月14日舉辦「高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案（促參ROT案）」第2次招商說明會，並預計今年11月29日下午5時截止收件，但受到山陀兒颱風影響，因此將延長截止日期至12月20日下午5時，預計明年3月選出最優評選團隊、明年第2季簽約，最快2027年下半年營運。

台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」10月14日二度召開招商說明會，並調降5大條件，盼吸引更多廠商投標。圖／台鐵提供
台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」10月14日二度召開招商說明會，並調降5大條件，盼吸引更多廠商投標。圖／台鐵提供
台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」10月14日二度召開招商說明會，並招商調降5大條件，盼吸引更多廠商投標。聯合報系資料照
台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」10月14日二度召開招商說明會，並招商調降5大條件，盼吸引更多廠商投標。聯合報系資料照

台鐵 高雄市

延伸閱讀

全民權證／力旺 挑價內外15%

野村：聯發科第4季財報優於預期 但2025年面臨三風險

金鐘59／戲劇類完整得獎名單！ 《有生之年》囊括6大獎

南市南區鹽埕段4筆國有地招商 降權利金向長照產業招手

相關新聞

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

潭美颱風今凌晨2時生成，預估侵台機率低，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估明下半天，颱風暴風半徑擴大近300公里，周四、周...

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質23日亮橘燈

環境部表示，明天東北季風增強，將挾帶境外PM2.5影響台灣空氣品質，影響程度視上游中國污染物累積情形及氣象條件而有所變化...

林肯中心爵士樂團合體馬沙利斯 抵台首辦見面會

2002年爵士音樂名家溫頓‧馬沙利斯與林肯中心爵士樂團訪台，當時只在國家音樂廳演出一場，盛況空前；睽違22年再度造訪，馬...

窯火與戰火 金門陶瓷工藝展開幕展出兩岸三地精彩作品

首度舉辦的兩岸陶與瓷工藝之美特展今天盛大登場，以「火」為核心展覽意象，展出台灣、金門、德化三地陶藝家的優秀作品，「窯火」...

台灣咖啡節「齊聚好咖」將登場 聯名商品今搶先發表

雲林縣政府將自10月26日起連續2周5天在古坑綠色隧道舉辦「2024台灣咖啡節」，今天率先發表跨縣市、跨國際打造的各式咖...

南投縣魚池鄉澀水竹編暴龍復活了 侏羅紀暴龍步道多了恐龍蛋

南投縣魚池鄉澀水森林水上步道沿線台灣桫欏、蛇木、鬼桫欏及蕨類生態豐富，被大家稱作「侏羅紀公園」，當地社區一度設置竹編暴龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。