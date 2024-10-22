台鐵空中鳳城2度招商！調降5大條件 盼吸更多廠商投標

台鐵鳳山車站是僅次高雄站、新左營站的高雄第3大站，改造為複合型車站大樓「空中鳳城」，要成為當地新地標，但5月14家業者參與說明會，竟無人投標，因此10月14日二度召開招商說明會，並有7家廠商參與。台鐵公司表示，第2次招商調降契約年限、定額及變動權利金等5大條件，盼吸引更多廠商投標。

空中鳯城由交通部鐵道局興建，以古城為建築意象，是由既有鳳山車站上方延伸興建主體為1幢3棟的車站共構大樓，分別為A棟10樓、B棟6樓及C棟（電梯棟）3樓，總樓地板面積4萬3187.65平方公尺（以實際點交為準）。

空中鳯城為全台首座擬結合百貨、電影院、青創中心等多元場域的車站商場，交通十分便利，且鳳山區人口為全高雄市之冠，未來發展可期，透過引進民間資金與創意，打造以車站為中心的高品質生活服務空間，提供交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務與機能，盼能為鳯山的地方產業發展注入活力。

台鐵資產開發處副處長張育誌表示，為吸引更多廠商投標，空中鳳城2度招商已重新調漲招商條件，包含契約年限從原先的30年延長至32年，拉長業者營運期間，有利業者回收年限更長；定額權利金從原先的前10年550萬，調降至400萬，第11年起恢復為750萬，且變動權利金也從原先的業者總收入10億以下需抽成，改為2.5億以下不抽成。

房屋稅原先是由承租人負擔，但考量業者營運前提較為辛苦，因此改為前5年由台鐵公司負擔，減輕業者負擔，預估房屋稅第1年為1400萬，之後逐年遞減，到第5年約1000萬；業者的合作聯盟夥伴從最多3家增至5家；另規定投資人一定要設置引進電影院，以呼應地方需求。台鐵預估，這次條件調降將讓預估整體收入，從原先估算的8億元降為6億元，以爭取民間投資8.53億元。