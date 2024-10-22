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花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

13歲少女長期胸悶 檢查見胸腔「12公分腫瘤」確診罕見淋巴癌

中央社／ 花蓮縣22日電
示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

花蓮1名13歲少女因長期胸悶至門諾醫院就醫，檢查後發現她胸腔裡長了1顆超過12公分的腫瘤，確診為罕見淋巴癌，因壓迫心臟，醫療團隊制定治療計畫，盼助她早日恢復健康。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘表示，縱膈腔的腫瘤常見的有胸腺瘤、胸腺癌、畸胎瘤和淋巴癌，多數為惡性。由於女孩的腫瘤體積龐大、血流供應豐富，為了確定這顆腫瘤的性質，同時避免手術不慎可能引發的大量出血，醫療團隊採用微創單孔胸腔內視鏡進行切片手術，最終確診罹患T細胞淋巴癌。

黃振銘說，造成淋巴癌的原因很多，包括基因、長期接觸化學物質或輻射、免疫系統功能低下以及病毒感染等。一般來說，淋巴癌的典型症狀包括無痛性淋巴結腫大、反覆發燒、夜間盜汗和體重減輕，但這名少女並未出現典型症狀，反而是因腫瘤壓迫心臟，才導致明顯的胸悶不適。

所幸，這類腫瘤的治療主要是全身性的化學治療，並可能搭配放射線或干擾素治療，就有相當大的機會能達到完全緩解，讓病患恢復健康。因此不需要再接受進一步的腫瘤切除手術。

黃振銘提醒，大部分小朋友或青少年的胸悶是因為肌肉骨骼的問題引起，尤其因課業壓力或運動引起的筋膜炎、肋軟骨炎較為常見。但胸悶也可能是因為器官的疾病，臨床上常見的原發性氣胸、縱膈腔氣腫等。

另外，少部分可能是先天性心臟疾病造成，不過像這名少女罹患淋巴癌是相對罕見。提醒家長若發現孩子常常胸悶或胸口不適，千萬不要輕忽，應及早帶到醫院做進一步檢查，避免延誤重大疾病的治療時機。

黃振銘指出，胸悶在兒童和青少年中其實並不罕見，許多情況只是壓力、疲勞或姿勢不良所引起。當胸悶頻繁發作或症狀持續時，還是應該保有警覺心，才能早期發現，並積極治療。同時呼籲家長，別忽視任何持續性的身體不適，積極治療才能確保孩子健康成長。

手術 淋巴 癌症 腫瘤

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