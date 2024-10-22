潭美颱風這2天影響最劇、恐共伴效應…氣象署：北東風雨顯著 加強警戒

他說，沿海風浪大，留意強風和長浪；颱風雖然和台灣有點距離，但是要注意風和雨的影響，風的影響在全台的沿海和外島，雨的影響在北台灣和東台灣的部分，要特別注意、加強警戒。

潭美颱風是否會和東北季風產生共伴效應？徐仲毅說，共伴效應指的是東北季風南下的時候，如果在呂宋島到巴士海峽一帶有颱風通過的時候，東北季風和颱風外圍環流會產生輻合作用，加上地形的影響，容易在北台灣和東台灣有顯著的降雨，「這個颱風剛好有這個趨勢」。雖然共伴效應不見得發生在台灣本地，但有這樣的可能。

徐仲毅表示，目前天氣最關注是兩個天氣系統，第一個是北側的高壓，今天會逐漸南下，所以今天下午台灣附近的東北季風就會增強，天氣將有所轉變。

第二個要特別注意的是台灣東南側，一直到菲律賓東方海面是一個大的低壓帶，裡面有兩個主要的熱帶系統，徐仲毅表示，一個是距離台灣東南方1100公里海面上，今天凌晨2時生成今年第20號颱風潭美，預計將朝呂宋島北端，再進入海南島這一側。另一個是低壓帶更東邊的地方有一個熱帶擾動在發展，未來也會逐漸接近，留意它未來的發展和動態。

至於潭美颱風動態，徐仲毅表示，路徑未來向西北前進，到呂宋島北端之後，再向西往海南島，這樣的路徑機率比較高。在它移動的過程中，最靠近台灣的時間點是周四和周五。從路徑潛勢預報來說，這樣的路徑趨勢上來看發布警報的相對機率比較低，但是要特別提醒，雖然距離台灣有點遠，但這個季節要注意的是，當伴隨東北季風和颱風路徑從呂宋島到巴士海峽之間通過，對台灣的天氣影響會是比較大的，不論是風和雨的影響都相當大。

另外，徐仲毅表示，潭美颱風在通過台灣附近的時候，強度是以輕度颱風上限的機率比較高。至於對台灣的影響，從降雨趨勢可看到，今天下午東北季風就會增強，雨勢到明天會慢慢增加，特別是北台灣和東台灣，降雨會比今天來得明顯，特別是大台北山區、宜蘭、花蓮降雨相對明顯，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭山區還有可能出現局部豪雨。

徐仲毅表示，到了周四和周五，除了東北季風影響之外，還有加上颱風外圍環流影響，所以下雨情況會變得更加明顯。北部、東半部、恆春半島這一帶，以及中南部山區是容易下雨的情況，特別要注意，這是東北季風加上颱風外圍環流的影響，所以大台北、東半部容易有局部大雨或豪雨，在大台北山區、基隆北海岸、宜花山區有可能局部豪雨等級以上的雨勢。

周六東北季風影響漸漸減少，但是徐仲毅表示，颱風外圍環流影響還在，所以大台北和宜蘭可能還有局部大雨，花東還是可能局部豪雨，北部、南部地區和中部山區有局部下雨的機會。之後颱風影響逐漸減少，但是水氣還是多，北、東、南部地區和中部山區還是有下雨機會。

風力趨勢部分，徐仲毅表示，雖然颱風距離台灣遙遠，但是風力影響相當大，今天起至周四、甚至到周五，都是風力逐漸增強的過程，台灣沿海空曠地區、外島風力比較強，可以達到9級到11級，特別是澎湖、恆春半島、澎湖可能達到12級。沿海風浪也是比較大，且有長浪發生機會，沿海各地浪高可以達到3至5米，澎湖、恆春半島和蘭嶼可能達到6米以上浪高，非必要避免前往海邊活動。

溫度趨勢部分，徐仲毅表示，未來沒有明顯的冷空氣南下，今天開始會有一道東北季風增強，影響主要在北台灣部分，中南部和花東影響相對小，影響時間點在周四之前，周五之後影響就會逐漸減小、溫度開始回升。北部大約22至24度，相對今天來說有小幅降幅。

徐仲毅表示，潭美颱風的特性，它是季風低壓帶的颱風，強度預估輕颱到輕颱上限，但是它的整個環流很大，再搭配東北季風南下，風力影響相當大。雖然颱風中心比較強的風速沒有到達台灣，但是整個外圍風力相當大，全台灣沿海空曠地區和外島要防9至11級強風，甚至局部可能達到12級以上。

徐仲毅說，要提防外圍環流和地形作用，甚至和東北季風也有作用，這時北東的雨要特別留意，包括宜蘭和花蓮山區，以及大台北東側、基隆北海岸的山區，都要留意豪雨等級以上的可能，「共伴效應是有可能發生的，預計雨勢比較明顯的時間點在周四和周五這兩天」。